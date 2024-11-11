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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şirin cinayetinde kan donduran tespit! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!

        İstanbul Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi ile ilgili soruşturmada kan donduran bir gelişme daha yaşandı. Vahşetle ilgili soruşturmada cinsel istismar bulguları tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:04 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:12
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        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
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        Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğuna ilişkin yürütülen soruşturmada, cinsel istismar bulguları tespit edildi.

        AA'da yer alan habere göre Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.

        NE OLMUŞTU?

        Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. ise tutuklanmıştı.

        Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.

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