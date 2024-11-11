Zirveye Osimhen damgası! Herkesi geride bıraktı
Trendyol Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, Galatasaray'da Victor Osimhen sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Nijeryalı yıldız skor yükünü üstlenirken, yakın dönemde G.Saray'da oynayan santrforların hepsini geride bıraktı.
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
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Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, bu maçı da boş geçmedi ve takımı adına 2 gol kaydederek galibiyetin baş mimarı oldu.
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Skor katkısıyla dikkat çeken Nijeryalı golcü adından söz ettirirken, önceki dönemlerde G.Saray'a gelen santrforların durumu da merak konusu oldu.
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İşte G.Saray'a imza attıktan sonra santrforların ilk 9 maçtaki performansları...
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MILAN BAROS (2008-2009)
9 maç: 5 gol - 3 asist
- 6
JOHAN ELMANDER (2011-2012)
9 maç: 4 gol - 2 asist
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- 7
BURAK YILMAZ (2012-2013)
9 maç: 5 gol - 2 asist
- 8
UMUT BULUT (2012-2013)
9 maç: 4 gol - 4 asist
- 9
DIDIER DROGBA (2012-2013)
9 maç: 4 gol - 5 asist
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- 10
LUKAS PODOLSKI (2015-2016)
9 maç: 4 gol
- 11
EREN DERDİYOK (2016-2017)
9 maç: 5 gol
- 12
BAFETIMBI GOMIS (2017-2018)
9 maç: 9 gol - 2 asist
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- 13
MBAYE DIAGNE (2018-2019)
9 maç: 6 gol - 1 asist
- 14
RADAMEL FALCAO (2019-2020)
9 maç: 2 gol
- 15
MOSTAFA MOHAMED (2020-2021)
9 maç: 6 gol
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- 16
MAURO ICARDI (2022-2023)
9 maç: 6 gol - 5 asist
- 17
VICTOR OSIMHEN (2024-2025)
9 maç: 8 gol - 4 asist