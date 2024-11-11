İstanbul'da kaza, Bayrampaşa'da saat 06.40 sıralarında, Oruçreis Mahallesi Metris Bağlantı Yolu Otogar girişinde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan, içinde 33 yolcunun bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

2 YOLCU ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI

Helin Sarısu, 21 yaşındaydı ve üniversite öğrencisiydi.

Otobüste bulunan 2 yolcu hayatını kaybetti; 1'i ağır 15 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birisinin Helin Sarısu (21) olduğu tespit edildi. Helin Sarısu ve üzerinden kimlik çıkmayan diğer kişinin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.