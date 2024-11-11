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        Sermaye Piyasası Kurulu'nda atama kararları

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 00:59 Güncelleme: 11.11.2024 - 00:59
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        SPK'da atama kararları
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın, Elif Gülşah Gürlek atandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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