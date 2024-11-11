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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'den tarihi rekor: 82 bin dolara yaklaştı - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'den tarihi rekor: 82 bin dolara yaklaştı

        Donald Trump'ın zaferiyle birlikte yükselişe geçen Bitcoin bugün tarihinde ilk kez 81 bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 07:35 Güncelleme: 11.11.2024 - 07:51
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        Bitcoin'den tarihi rekor
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        ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından öncü para birimi Bitcoin, rekor tazeleyerek 82 bin dolara yaklaştı

        81.899 dolarla rekor kıran Bitcoin bu yükselişin ardından 07.23 itibarıyla 81.501 dolardan işlem görüyor. Bitcoin böylece ocak ayında gördüğü yılın en düşük seviyesi olan 38.505 dolardan bu yana iki kattan fazla artış gösterdi.

        Ethereum ise 3200 doların üzerine çıktı.

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