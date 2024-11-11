Bitcoin'den tarihi rekor: 82 bin dolara yaklaştı

ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından öncü para birimi Bitcoin, rekor tazeleyerek 82 bin dolara yaklaştı

81.899 dolarla rekor kıran Bitcoin bu yükselişin ardından 07.23 itibarıyla 81.501 dolardan işlem görüyor. Bitcoin böylece ocak ayında gördüğü yılın en düşük seviyesi olan 38.505 dolardan bu yana iki kattan fazla artış gösterdi.

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Ethereum ise 3200 doların üzerine çıktı.