Çağlar Ertuğrul: 'Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği 'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Çağlar olarak Kartal'a ne söylemek isterdiniz?

Kartal çok eğlenceli ve laf cambazı bir karakter.

Canlandırdığınız Kartal karakterinden bahsedelim. Nasıl biri Kartal?

Bu akşam 4'üncü bölümüyle saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak olan dizide Kartal karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul ile konuştuk.

'Kalpazan' seyirciden olumlu tepkiler aldı. Sizce seyirci dizide aradığı neyi buldu?

Seyirci kısa sürede sahiplendi ve işi sevdi, biz de çok mutlu olduk. Sektörde çok sevilen dram işler de var ama komediye de ihtiyaç olduğunu biraz göstermiş olduk.

Deniz Baysal ile yine partnersiniz... Onunla karşılıklı oynamak artık daha konforlu mu sizin için?

Kesinlikle. Deniz çok başarılı ve tüm övgüleri hak ediyor. Günlük çekim programında onun da ismini görünce mutlu oluyorum.

Kariyeriniz boyunca mesleğiniz adına edindiğiniz en önemli öğreti ne oldu?