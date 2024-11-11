Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Hong Kong'un "Canavar Bina"sı: Turistleri kendine çeken, yerel halkı rahatsız eden devasa konut kompleksi!

        Hong Kong'un "Canavar Bina"sı: Turistleri kendine çeken, yerel halkı rahatsız eden devasa konut kompleksi!

        Hong Kong'un "Canavar Bina" olarak bilinen devasa yapısı, şehrin turistik bir simgesi haline geldi. Quarry Bay'de yer alan bu konut kompleksi, hem turistlerin hem de Hollywood yapımcılarının ilgisini çekiyor. Yerel halk ise Canavar Bina'nın sosyal medya sayesinde meşhur olmasından dolayı karmaşık duygular yaşıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 08:00 Güncelleme: 11.11.2024 - 09:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hong Kong'un Quarry Bay bölgesinde yer alan devasa yapı, "Canavar Bina" lakabıyla biliniyor ve dünyanın dört bir yanından turistleri kendine çekiyor. Eşsiz yapısıyla dikkat çeken bu bina kompleksi, aslında tek bir yapı değil; 1960’larda inşa edilen ve nüfus patlamasına çözüm sunması amacıyla tasarlanmış, birbiriyle bağlantılı beş binadan oluşuyor.

        TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI HALİNE GELEN YAPI

        Canavar Bina’nın hikayesi oldukça ilginç. Bölgenin orijinal adı "Parker Estate" olarak biliniyor ve inşası 1960’larda, Hong Kong’un hızlı nüfus artışına çözüm sunmak amacıyla başlamış. Devasa yapıda 18 katlı toplam 5 bina bulunuyor.

        REKLAM

        Bu binalar; Fook Cheong, Montane, Oceanic, Yick Cheong ve Yick Fat isimli bloklardan oluşuyor. E harfi şeklinde bir düzenle tasarlanan bu kompleks, yoğun bir yaşam alanını barındırıyor.

        HOLLYWOOD FİLMLERİNDE CANAVAR BİNA

        Hong Kong'un eşsiz manzarası ve kendine has yapısı, uluslararası film yapımcılarının da ilgisini çekmiş durumda. Canavar Bina, "Transformers: Age of Extinction" ve "Ghost in the Shell" gibi popüler Hollywood filmlerinde kullanılan yerlerden biri.

        Çekimler esnasında binanın sakinleri rahatsızlıklarını belirtmek amacıyla yer yer set ekibine tepki göstermiş, hatta klima ünitelerini film ekibine doğru fırlattıkları bile biliniyor.

        Ayrıca Pharrell Williams gibi ünlü sanatçılar da müzik videolarında Hong Kong'un bu çarpıcı mimari yapısını kullanıyor.

        YEREL HALK VE TURİST İLİŞKİSİ

        Canavar Bina, Instagram ve sosyal medya sayesinde dünya çapında üne kavuştuğundan, yerel halk bu turistik ilgiden zaman zaman rahatsızlık duyuyor. Bölge sakinleri, turist yoğunluğundan korunmak amacıyla binanın girişine uyarı levhaları asmış durumda.

        REKLAM

        Yine de günün her saatinde binanın önünde turistleri fotoğraf çekerken görmek mümkün. Yerel halkın "kaifong" olarak bilinen bölge sakinleri, günlük alışverişlerini yaparken farklı dillerde konuşan turistlere rastlamayı sıradan bir durum olarak görüyor.

        HONG KONG’UN KÜLTÜREL KİMLİĞİNE KATKI SAĞLAYAN MİMARİ YAPI

        Hong Kong’un dar alanlara sıkışan bu yüksek binaları, şehre özgü bir kimlik katıyor. Şehirdeki yaşam alanlarının küçüklüğü, dikey şehirleşmeyi zorunlu kılmış durumda ve bu yapıların oluşturduğu manzara, özellikle filmlerde bir tür fütüristik ve distopik görüntü yaratıyor.

        Gökyüzüne doğru yükselen binalar ve daracık sokakların birleşimi, adeta bilim kurgu filmlerindeki şehirleri andırıyor. Canavar Bina da bu estetiği sunarak, Hong Kong’un kent kimliğine katkıda bulunuyor.

        Kaynak: 360 nomad, Hong Kong Free Pass

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
        Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Netanyahu "telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi" iddiası
        Netanyahu "telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi" iddiası
        Bitcoin'den tarihi rekor
        Bitcoin'den tarihi rekor
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Düzce'de zincirleme kaza!
        Düzce'de zincirleme kaza!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Fenerbahçe milli araya 3 puanla girdi!
        Fenerbahçe milli araya 3 puanla girdi!
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Habertürk Anasayfa