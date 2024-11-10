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        MAÇ SONUCU: Fenerbahçe: 4 - Sivasspor: 0

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini; 24. dakikada Samet Akaydin, 54. dakikada Dusan Tadic, 82. dakikada Sofyan Amrabat, 90+4. dakikada Allan Saint-Maximin attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki puanını 26'ya yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5'e düştü.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.11.2024 - 18:00 Güncelleme: 10.11.2024 - 21:23
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler, 4-0 galip ayrıldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin tek gollü üstünlüğüyle sona erdi. 337 gün sonra ilk 11'e dönen Samet Akaydin, 24. dakikada takımını öne geçiren golü attı. İkinci yarıda ise sarı-lacivertli ekip, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 54. dakikada topun başına geçen Dusan Tadic, penaltıyı gole çevirdi. 82. dakikada ise Sofyan Amrabat maçtaki 3. golü attı. 90+4. dakikada Allan Saint-Maximin maçın skorunu belirleyen golü attı.

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        Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki puanını 26'ya yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5'e düştü. Konuk ekip ise 17 puanda kaldı.

        Milli aranın ardından Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

        FENERBAHÇE'DE 5 DEĞİŞİKLİK

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son 1oynanan AZ Alkmaar maçının kadrosuna göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

        Portekizli çalıştırıcı, Ülker Stadı'ndaki müsabakada, AZ Alkmaar karşısında ilk 11'de şans verdiği isimlerden Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'i Sivasspor karşısında da sahaya sürdü.

        Hollanda'da ilk 11'de forma giyen Rodrigo Becao, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred ve Edin Dzeko, Sivasspor karşısında yedek kulübesinde yer aldı.

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        Becao'nun yerine Samet Akaydın, Mert Müldür'ün yerine Filip Kostic, İsmail Yüksek'in yerine Mert Hakan Yandaş, Fred'in yerine Sebastian Szymanski'yi oynatan Mourinho, forvet hattında ise Youssef En-Nesyri'e formayı verdi.

        Fenerbahçe, Sivasspor müsabakasına şu 11'le çıktı:

        Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri.

        JOSE MOURINHO TRİBÜNDE

        UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan müsabakada cezası nedeniyle tribünde oturan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor karşısında da tribünde yer aldı.

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor karşılaşmasının ardından Jose Mourinho'ya 1 maç, kaleci antrenörü Sandro Zufic'e de kırmızı kart cezasının haricinde 2 maç ceza vermişti.

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        SAMET AKAYDIN GOLLE DÖNDÜ

        Fenerbahçe'de Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydın, bu sezon ilk kez bir resmi müsabakada ilk 11'de şans buldu. Tecrübeli stoper, 24. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 resmi maçın yalnızca birinde 14 dakika süre alan Samet Akaydın, tam 337 gün sonra Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

        Milli futbolcu son olarak 2023-2024 sezonunun ilk yarısında deplasmanda oynanan Beşiktaş müsabakasında ilk 11'de forma giymiş, devre arasında ise Yunanistan'ın Panathinaikos takımına kiralık olarak gitmişti.

        MERT HAKAN YANDAŞ LİGDE İLK KEZ 11'DE SAHAYA ÇIKTI

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        Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Net Global Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

        Bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk kez 11'de şans bulan 30 yaşındaki futbolcu, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Lille ile iç sahada oynanan müsabakada 11'de şans bulmuştu.

        Bu sezon 12 resmi karşılaşmada forma giyen Mert Hakan Yandaş, bu maçların 11'inde oyuna sonradan dahil oldu.

        Deneyimli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de son olarak geçen sezonun 37. haftasında deplasmanda oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe, Sivasspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Trabzonspor deplasmanından sakat dönen İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.

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        Bu isimlerin yanı sıra teknik ekip kararıyla Levent Mercan da Sivasspor müsabakasının kadrosuna alınmadı.

        Sakatlığı nedeniyle AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan maçta takımı yalnız bırakan Alexander Djiku ise maç kadrosunda yer aldı.

        ÜLKER STADI'NDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, Fenerbahçe Kulübü, Net Global Sivasspor karşılaşması öncesinde anma organizasyonu düzenledi.

        Takımların ısınmaları sırasında Ülker Stadı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı.

        Karşılaşma başlamadan önce tribünlerde Atatürk'ün anıldığı pankartlar açıldı.

        İki takım futbolcuları sahaya üzerinde "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı, Özlem ve Minnetle Anıyoruz." yazılı pankartla çıktı.

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        Karşılaşma öncesinde stadyumda çalınan sirenler eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.

        BRIGHT OSAYI-SAMUEL 100. LİG MAÇINA ÇIKTI

        Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Net Global Sivasspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

        2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olan Osayi-Samuel, 30 Ocak 2021'de oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında giydiği Fenerbahçe formasıyla 149 resmi maça çıkmıştı.

        26 yaşındaki futbolcu, Net Global Sivasspor karşısında Süper Lig'de 100. maçına çıkarken, sarı-lacivertli takımla 150. resmi maçını oynadı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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        6. dakikada sağdan Tadic'in etkili ortasına altıpasta iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

        24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Mert Hakan'ın arka direğe kaleye paralel ortasına altıpasta topa ayak koyan Samet Akaydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

        30. dakikada hücum yönünün sağından Turgunbayev'in ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

        44. dakikada sağdan Mert Hakan'ın ön direğe ortasında altıpasta topa ayak koyan En-Nesyri'nin vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

        45+6. dakikada soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi.

        İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

        6. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan Charisis'in şutunda top yandan auta çıktı.

        50. dakikada Mert Hakan Yandaş, ön alanda presle kazandığı topu, savunma arkasına ara pasıyla En-Nesyri ile buluşturdu. Faslı santrforun kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda top yandan auta gitti.

        52. dakikada VAR, hakem Kadir Sağlam'ı pozisyonu izlemesi için davet etti. Pozisyonu izleyen Sağlam, 52. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

        54. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Penaltı atışı için topun başına geçen Tadic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

        60. dakikada ceza sahasında topu kontrol eden Tadic, geriden gelen Saint-Maximin'i gördü. Bu oyuncunun, ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe plasesinde kaleci topu kornere çeldi.

        68. dakikada Moutoussamy'nin ceza sahası dışından uzak direğe sert şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı son anda kornere uzaklaştırdı.

        82. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Fred'in sağdan içeri yerden ortasını Sivasspor savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında uzak mesafeden topun gelişine Amrabat'ın çok sert şutunda, top filelere gitti: 3-0.

        90+4. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Ani gelişen atakta Szymanski'nin pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde top ağlarla buluştu: 4-0.

        Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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