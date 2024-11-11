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        Haberler Dünya Amerika Trump'tan Putin'e "gerginliği düşürme" çağrısı | Dış Haberler

        Trump'tan Putin'e "gerginliği düşürme" çağrısı

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 00:04 Güncelleme: 11.11.2024 - 00:04
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        Trump'tan Putin'e "gerginliği düşürme" çağrısı
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        The Washington Post'un, görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, ikili, seçimlerin ardından 7 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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        Trump, Putin'e "Washington'ın, Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söyledi.

        ABD'nin seçilen başkanı Trump, Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulundu.

        Ukrayna yönetimi, telefon görüşmesi hakkında bilgilendirildi.

        Putin, 7 Kasım'da Trump'ı tebrik etmiş, kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu bildirmişti.

        Trump, seçim kampanyası sürecinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hemen" bitirebileceğini bitirebileceğini iddia etmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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