Osimhen attı, Icardi anons edildi!

RAMS Park'ta yapılan maça adeta golle başlayan sarı-kırmızılı takım, 3. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Etkili bir futbol ortaya koyan "Cimbom", Osimhen ile girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı. Savunmada Samsunspor'a net pozisyon vermeyen Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısı bu kez Samsun temsilcisinin golüyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 50. dakikada Jules Ntcham'ın penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği sağladı. Yediği golün şokunu çabuk atlatan Galatasaray, 55. dakikada Osimhen, 85. dakikada Michy Batshuayi ile birer gol daha buldu ve 3-1 üstünlük kurdu. Samsunspor, 90+3. dakikada Youssef Benasser'in penaltı golüyle farkı yeniden 1'e indirdi. Kalan bölümde gol sesi çıkmayınca sarı-kırmızılılar sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'deki 10. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 31'e çıkararak hem liderliğini hem de namağlup ünvanını sürdürdü.