Osimhen attı, Icardi anons edildi!
Galatasaray'ın attığı gollerden sonra sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Mauro Icardi'nin ismi anons edildi
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği en yakın takipçisi Samsunspor'u 3-2 yenerek namağlup liderliğini korudu.
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RAMS Park'ta yapılan maça adeta golle başlayan sarı-kırmızılı takım, 3. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Etkili bir futbol ortaya koyan "Cimbom", Osimhen ile girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı. Savunmada Samsunspor'a net pozisyon vermeyen Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısı bu kez Samsun temsilcisinin golüyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 50. dakikada Jules Ntcham'ın penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği sağladı. Yediği golün şokunu çabuk atlatan Galatasaray, 55. dakikada Osimhen, 85. dakikada Michy Batshuayi ile birer gol daha buldu ve 3-1 üstünlük kurdu. Samsunspor, 90+3. dakikada Youssef Benasser'in penaltı golüyle farkı yeniden 1'e indirdi. Kalan bölümde gol sesi çıkmayınca sarı-kırmızılılar sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'deki 10. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 31'e çıkararak hem liderliğini hem de namağlup ünvanını sürdürdü.
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Yenilmezlik serisi 13 maça çıktı
Galatasaray, çıktığı son 13 resmi müsabakada mağlup olmadı.
Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakası oynarken, Süper Lig'de de 9 maça çıktı.
Avrupa'da 3 galibiyet alan Galatasaray, ligde ise 8. kez kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin iki kulvarda da birer beraberliği bulunuyor.
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Osimhen gollerine devam ediyor
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, üst üste dört Süper Lig maçında fileleri havalandırdı.
Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, Samsunspor maçına kadar son 5 resmi müsabakanın 4'ünde, toplamda 6 kez gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'de üst üste forma giydiği müsabakalarda Kasımpaşa'ya 2, Onvo Antalyaspor ve Beşiktaş'a ise birer gol atan Osimhen, Samsunspor'u da boş geçmedi.
Kırmızı-beyazlılar karşısında "double" yaparak ligde 6 gole ulaşan Osimhen'in UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 golü bulunuyor.
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Batshuayi, ligde 4 maç sonra gol attı
Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, Süper Lig'de 4 maç sonra gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'da son olarak Gaziantep FK ile yapılan 3. hafta erteleme müsabakasında gol atan Batshuayi, 4 maç sonra fileleri havalandırdı. Ligde 3. kez skoru değiştiren tecrübeli santrfor, sarı-kırmızılı formayla toplamda 5 gole ulaştı.
Batshuayi, son dönemde sonradan girdiği maçlarda fazla süre alamamasıyla dikkati çekiyor.
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Golleri Osimhen ve Batshuayi attı, Icardi anons edildi
Galatasaray'ın attığı gollerden sonra sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Mauro Icardi'nin ismi anons edildi.
Sarı-kırmızılı takım, müsabakanın 3 ve 55. dakikalarında Victor Osimhen, 85. dakikada ise Michy Batshuayi ile fileleri havalandırdı. Gollerin ardından stat hoparlöründen Icardi ile özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalındı. Golün anonsunda ise Osimhen ve Batshuayi yerine "Galatasaray'ımızın golü 9 numaralı formasıyla Mauro Icardi" denildi.
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İlk golünden sonra ellerini başının iki yanına kaldırıp Icardi sevinci yapan Osimhen de formasını tribünlere göstererek golü takım arkadaşına armağan etti. Maçı tribünden izleyen Arjantinli yıldız ise el sallayarak Osimhen'e teşekkür etti.
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Maç sonunda "üçlü" Icardi'den
Galatasaray'da klasikleşen maç sonu "üçlü" tezahüratını Mauro Icardi yaptırdı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak Icardi, Samsunspor maçının ardından sahaya indi. Arjantinli yıldız, taraftarın isteğiyle "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı başlattı.
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