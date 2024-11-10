Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?

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ABD’de Donald Trump’ın seçim gecesi elde ettiği büyük zaferden bir gün sonra Melania Trump sosyal medya üzerinden ulusa seslendi ve “Amerikalıların çoğunluğu bu önemli sorumluluğu bize emanet etti” dedi.

“Cumhuriyetin kalbi olan özgürlüğü koruyacağız” sözü veren Melania Trump, Amerikalılara ülkeyi ideolojinin önünde tutma çağrısı yaptı.

Bu kısa mesaj, eski ‘first lady'nin ikinci sefer bu role nasıl yaklaşacağına dair bir değişim işareti olarak görüldü.

Melania Knauss olarak dünyaya gelen 54 yaşındaki Slovenyalı-Amerikalı eski mankenin, Manhattan'daki Trump Tower'da sürdürdüğü göz alıcı yaşamını, Trump’ın tartışmalara sahne olan başkanlık döneminde Oval Ofis'teki siyasi yaşamın getirdiği sınırlarla değiştirdi.

Ancak yorumcular bu kez Melania Trump'ın Amerika'nın First Lady'si olma rolüne yaklaşımında daha bilinçli olacağını söylüyor.

Bazıları tarafından bir “muamma” olarak tanımlanan Melania Trump, hem Beyaz Saray'da hem de kampanya sürecinde daha az konuşma yaptı ve selefleri kadar kamuya açık olmadı.

Boston Üniversitesi'nde iletişim profesörü olan ve Michelle Obama ile Melania Trump üzerine bir kitap yazan Tammy Vigil, Melania Trump için “Modern First Lady'ler arasında eşi benzeri yok” diyor.

“İşleri yapmak zorunda olduğu şekilde değil, yapmak istediği şekilde yapıyor. Ama temel beklentileri karşılıyor.”

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Donald Trump birçok davanın gölgesinde ikinci dönem için kampanya yürütürken, o gözden uzak durdu ve “Melania nerede?” sorusunu sordurdu.