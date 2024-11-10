Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü

Sincan'ın Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi'nde dün saat 16.30 sıralarında iddiaya göre Mehmet Emin Demir, eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü ev sahibi Ömer Yalaz'ı bir süre takip etti.

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Demir, Yalaz'a otomobilinin koltuğundayken yaklaşarak tabancayla ateş etti. Ömer Yalaz otomobilinde hareketsiz kalırken, Mehmet Emin Demir ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Ömer Yalaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yalaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CİNAYET ANI KAMERADA Mehmet Emin Demir'in, Ömer Yalaz'ı öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Demir'in park halindeki otomobile şapkasıyla gizlenerek yaklaştığı ve sürücü koltuğunda olan Yalaz'a tabancayla ateş etiği görüldü. Ayrıca Demir'in saldırı sonrası koşarak kaçtığı da kayıtlara yansıdı. Öldürülen ev sahibi Ömer Yalaz SALDIRGAN, TAKSİYLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI Mehmet Emin Demir'in bir taksiye binerek kaçmaya çalıştığı ancak taksicinin dikkati ve müdahalesi sayesinde polis noktasında etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındığı öğrenildi. Öldürülen Ömer Yalaz Mehmet Emin Demir emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.