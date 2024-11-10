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        Haberler Spor Voleybol Spor kulüpler ve federasyonlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı - Futbol Haberleri

        Spor kulüpler ve federasyonlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

        Spor kulüpleri ve federasyonlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:22
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        Spor camiasından 10 kasım mesajları
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        Spor federasyonları ve futbol kulüpleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı nedeniyle anma mesajları yayımladı.

        TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

        TFF'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlık mücadelemizin önderi, yol göstericimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, özlem ve minnetle anıyoruz." denildi.

        Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilham kaynağı Atatürk'ün mirasını yaşatmanın, ilke ve inkılaplarını geleceğe taşımanın en büyük sorumluluk olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olarak; Büyük Önder Atatürk'ün ilkelerine bağlı kalacak, ülkemizi gelişmiş ve çağdaş bir ülke yapma hedefinden sapmayacak ve Türk sporunu uluslararası arenada başarıyla temsil etme misyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatma azmi ve kararlılığıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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        TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

        Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesaplarından, "Bizlere miras bıraktığı fikirleri ve ilkeleriyle yol göstericimiz olan, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz." mesajı paylaşıldı.

        TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

        Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 86. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." denildi.

        TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU

        Türkiye Hentbol Federasyonunun anma mesajında ise "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. En büyük mirası ve idealleri bizlere emanet…" ifadelerine yer verildi.

        Diğer spor federasyonları da yayımladıkları mesajlarla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

        BEŞİKTAŞ

        Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Beşiktaş camiası olarak ilke ve devrimlerinin izinde olduğumuzu yinelediğimiz Atatürk’ün aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. Atatürk’ün, 'En büyük eserim' diyerek Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkmaya ve fikirlerinin aydınlattığı muasır medeniyet yolunda yürümeye büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. İlelebet payidar kalacağına yürekten inandığımız Cumhuriyetimizin banisi ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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        FENERBAHÇE

        Fenerbahçe Kulübünün açıklamasında, "Seni özlediğimiz bir 10 Kasım’da daha aynı hissi yaşıyoruz; bizim her günümüz sensin. Gücümüzü senden, sorumluluğumuzu vatanımızdan, umudumuzu bize emanetin olan ay yıldızlı bayrağımızdan alıyoruz. Ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuz özlem ve saygıyla anıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Atamızı ve ilkelerini, ilelebet göğsümüzde taşıyacağımızı bir kez daha haykırıyoruz." denildi.

        GALATASARAY

        Galatasaray Kulübünün açıklamasında ise "Ulusumuzun varlık mücadelesinde imkansızlıklara boyun eğmeyen, azim, kararlılık ve adanmış bir ruhla çağdaş Türkiye’nin temellerini atan Atatürk, sadece bir ulusun değil tüm insanlığın saygı duyduğu büyük bir liderdir. Türk milletinin kalbindeki aziz hatırası sonsuza dek silinmeyecek olan Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 86. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

        KASIMPAŞA

        Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 86. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

        Ayrıca Trabzonspor, Sivasspor, Antalyaspor, Hatayspor, Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir, Gaziantep FK, Eyüpspor, Samsunspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ile birçok kulüp, paylaştıkları mesajlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

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