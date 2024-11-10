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        Haberler Gündem Güncel Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz | Son dakika haberleri

        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında saygı ve özlemle anılıyor. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Türkiye'de hayat durdu. Kentlerin işlek caddelerinde, köprü ve meydanlarında Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.11.2024 - 10:00 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:07
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          Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu.

          Atatürk, ölüm yıldönümünde yurdun dört bir yanında saygı ve özlemle anılıyor.

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          Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenlerin çalmasıyla, sürücüler araçlarından inip saygı duruşuna geçti.

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          Kentlerin işlek caddelerinde, köprü ve meydanlarında Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

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          İstanbul'da, başta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olmak üzere birçok noktada sürücüler saat 09:05'te araçlarından inerek saygı duruşuna geçti. Aynı zamanda dışarıda bulunan vatandaşların ve işçilerin de saygı duruşunda bulunduğu görüldü.

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          İşte o anlardan öne çıkan kareler...

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