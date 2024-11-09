Galatasaraylılar kapattırdı

Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara'ya bir hayli öfkeli.

Wanda Nara, bir kaç gün önce açtığı canlı yayında L - Gante ile öpüştü.

Bunun nedeni de çok sevdikleri golcülerinin Rapçi L- Gante ile aldatılması...

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NASIL KAPATILIR?

Instagram hesabı şikâyetle ilgili net bir sayı belirtmemiştir. Instagram bir hesabı kapatmadan önce, kendi bünyesi altında bulundurduğu etik şartları ve prosedürlerinin değerlendirmesinden geçirmektedir. Bunun haricinde göz önünde bulundurduğu birtakım faktörler bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

• Şikâyet eden ve edilen hesabın takipçi sayılarını göz önünde bulundurarak hesap kapatma işlemi gerçekleştirir. Yani çok takipçi sayısına sahip bir hesap az takipçi sayısına sahip bir hesabı şikâyet ettiğinde Instagram bunu, takipçi sayısı fazla olan hesabı dikkate alarak şikâyet edilen hesabı kapatmaktadır. Az takipçi sayısına sahip bir hesap fazla takipçi sayısına sahip olan bir hesabı şikâyet ettiğinde, Instagram bunu sadece referans olarak alıp hesabı kapatmamaktadır. Yapılan incelemeden sonra Instagram hesabı yeniden açılabiliyor veya tamamen kapatılabiliyor.