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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Samsunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Samsunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i!

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün en yakın takipçisi Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geride kalan bölümde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Karadeniz temsilcisi ise çıktığı 11 müsabakada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Peki Galatasaray-Samsunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.11.2024 - 09:41 Güncelleme: 10.11.2024 - 09:41
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        • 1

          Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün en yakın takipçisi Samsunspor ile karşılaşacak.

        • 2

          RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          Süper Lig'de geride kalan bölümde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.

        • 4

          Karadeniz temsilcisi ise çıktığı 11 müsabakada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, puan tablosunda 25 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

        • 5

          ICARDI VE KAAN FORMA GİYEMEYECEK

          Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan, müsabakada forma giyemeyecek.

          UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham müsabakasında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi, uzun süre sahaya çıkamayacak. Sarı kart cezalısı durumundaki Kaan da Samsunspor'a karşı mücadele edemeyecek.

        • 6

          SON 12 MAÇTA YENİLMEDİ

          Galatasaray, çıktığı son 12 resmi müsabakada mağlup olmadı.

        • 7

          Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

          Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

        • 8

          İşte Okan Buruk'un Samsunspor karşısındaki muhtemel 11'i:

        • 9

          Muslera

        • 10

          Davinson Sanchez

        • 11

          Ismaıl Jakobs

        • 12

          Abdülkerim Bardakcı

        • 13

          Barış Alper Yılmaz

        • 14

          Lucas Torreira

        • 15

          Gabriel Sara

        • 16

          Sallai

        • 17

          Yunus Akgün

        • 18

          Dries Mertens

        • 19

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