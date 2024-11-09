Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında ilk iki duruşma geride kaldı.

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"MAHKEMEYE GİZLİ TANIK BAŞVURMADI" Mahkeme başkanı dün gece, üçüncü duruşmanın saatini 10.00 olarak açıkladı ve Narin davasında mahkemeye gizli tanık başvurusunda bulunan kimsenin olmadığını söyledi.

SANIK VE TANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ Dün, saat 09.00'da başlayan duruşmada 4 sanık ve 26 tanığın beyanları dinlenerek tamamlandı. Güran ailesinin avukatlarının talebi üzerine bugün yeni tanık ve avukat savunmaları dinlenecek. Sanık ve tanıklar, yoğun güvenlik önemleriyle adliyeye getirildi. DURUŞMA TANIKLAR DİNLENMEYE BAŞLANDI Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma kamerayla kayıt altına alınıyor. Davanın 3. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı. HTS KAYITLARINI DELİL OLARAK KABUL ETMEMİŞTİ Diğer yandan ailenin talebi üzerine, olay günü bölgeyi gören ve Arif Güran'ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları, mahkemeye sunulmak üzere hazırlandı. Hazırlanan görüntüler, bugünkü duruşmada izlenecek. HTS kayıtlarını delil olarak kabul etmeyen baba Arif Güran, cinayeti aydınlatacak en önemli delilin, askeri üs bölgesindeki kameraların olduğunu söylemişti. TANIKLAR ARABA ALIM SATIM ANLAŞMAZLIĞINI ANLATTI 3. celsede ilk olarak Cahit ismindeki tanık dinlendi. İşte mahkemede yaşananlar... Tanık: Nevzat Bahtiyar ile Arif Güran araba meselesi yüzünden beni çağırdı. Nevzat anlattı, sonra Arif Güran anlattı. Nevzat’a, para ödemesi gerektiğini söyledim. Ödemeyeceğini söyledi. Hakim: Nevzat, "Yakacağım ortalığı, ödemeyeceğim" dedi mi? Tanık: Salim Güran, "10 bin lira ben, 10 bin lira Arif ödesin, 50 bin lira da Nevzat ödesin" dedi. Hakim: Nevzat kabul etti mi? Tanık: Önce param yok dedi, sonra kabul etti. Hakim: "Ben bu paranın hesabını sorarım" dedi mi? Tanık: Ben görmedim, günahını alamam, gördüğümü anlatıyorum. Hakim: Ben de gördüğünü anlattığın için teşekkür ederim. Siz neden aile meclisi kurup olaya el attınız? Tanık: İkisi de bizim akrabamızdır. Hakim: Yani sizi bu olayı çözün diye mi çağırdı? Tanık: Evet, Arif Güran çağırdı. Hakim: Siz aile meclisindeki toplantılara katıldınız mı? Tanık: Yok, katılmadım. İKİNCİ TANIK VEYSEL'İN MAHKEME İFADESİ Diğer tanık Veysel Subatan anlatıyor mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Tanık: Arif ile Nevzat arasında araba problemi vardı. Akşam Salim'in evine gittim. Hakim: Seni kim çağırdı? Tanık: Arif Güran çağırdı. Nevzat'ı çağırdılar. O da geldi. Nevzat’ın verdiği araba kusurlu çıkmış; 80 bin ödeme yapması gerekiyordu. "Arif'e haksızlık yapıyorsun" dedik. 80 bini ödemezsen mahkemede daha fazla olacak, aranızda anlaşın" dedim. Nevzat kabul etmedi, yanaşmadı. "Ben bu parayı ödemiyorum" dedi. Soy isimleri Kaya olan kişileri çağırdı. Nevzat; "Ben arabayı satmışım, gitmiş" dedi. Nevzat’a da bir haksızlık olmasın diye orta yolu bulmaya çalıştık. Salim Güran da, "Madem bizim evde toplanmışsınız, bu meseleyi çözelim" dedi. Sonra Nevzat ödemesi gerekeni kabul etmişti. Nasıl etti bilmiyorum. Hakim: Nasıl kabul etti? Tanık: Zorla kabul etti gibi. Hakim: Normal. Nevzat sizi tehdit etti mi? Tanık: Hayır, biz oradan kalkınca, problem çözüldü diye düşündük. Hakim: Tamam, herkes ödediğini söylüyor zaten de bu olay ne zaman oldu? Tanık: Aşağı yukarı 2 ay var. Hakim: Bu olaydan sonra Güran ile Bahtiyar ailesi arasında gerilim oldu mu? Tanık: Şahit olmadım. TANIK RUBBETTİN KAYA İFADE VERDİ Tanık: "Bizim evimize gelebilir misin" dedi. Gittim, Nevzat, Salim, Arif oradaydı. Araba konusunun nedenini sordum. Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'ın kendisine araba getirdiğini söyledi. 80 bin liralık bir araba meselesinden bahsettiler. Orada biraz ağız dalaşı oldu. 10 bin lira Salim, 10 bin lira Arif verecek dendi. Nevzat, "Bizim aramızda dava olmaz" dedi. Sonra Nevzat Bahtiyar’a dönerek, "Doğru mu Nevzat?" diye sordu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Tamam, bana bak, Nevzat'a bakma" diye uyardı. HALİL GÜRAN İFADE VERDİ Tanık İbrahim Halil Güran kürsüye geldi. Hakim: Tanıklık yapacak mısın? Tanık: Yaparım. Halim: Yap. Tanık: Ben ne bileyim, getir dediler, getirdik. Ben ve küçük oğlum bakkala gittik, oradan buzlaç aldık. Hakim: Kaç liraya aldınız? Tanık: Hatırlamıyorum, Sofi bakkal, 1 kuruş için gece yarısı bakkalı açan birisi. Ben bu yaşıma kadar o bakkalın hiç kapandığına şahit olmadım. Hakim: Süheyla'nın orada kaç kişi vardı? Tanık: Bedirhan… (Anlaşılmadı.) Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren araya girdi... Nahit Eren: Çocuğunla gittiğin saati söyler misin? Tanık: 17.35 sıralarıydı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı soru yöneltti... - Narin kaybolduktan sonra yangın oldu, nedenini biliyor musunuz? Tanık: Elektrik tellerini birbirine nasıl çarpacaklar, çok mantıksız. Savcı sordu: Bakkala gittin mi? Tanık: Evet. Savcı: Bakkal bizzat orada mıydı? Tanık: Evet, Sofi oradaydı. Savcı: Kendisi ameliyat olduğunu söylüyor, ne ameliyatı? Tanık: Raporlara bakabilirsiniz. Sanık avukatı sordu: - Balkonda Narin’e ait olabilecek bir yazma görmüşsünüz. Siz ailece ne düşündünüz? Tanık: Biz hep diyorduk, bu çocuğun tepeye çıkma durumu varsa da eve girmeden, onu birinin kaçırdığını düşündük. Hiçbir zaman bizim köy tarihinde çocuğun öleceğine dair söylenti çıkmadı. - Yani siz yazma ile geldiğini mi düşündünüz? Tanık: Evet. ZİHİNSEL ENGELLİ TANIK DİNLENDİ Zihinsel ve bedensel engelli olan tanık Süleyman Kaya kürsüye gelince, mahkeme başkanı, "Süleyman nasılsın?" diye karşıladı. Daha sonra da yanına giderek "Rahat ol, heyecan yapma" dedi ve su verdi. Ardından sorgu başladı. Hakim: Süleyman biz seninle tanışmak istedik sadece. Siz Enes’le bakkala gittiniz mi? Süleyman Kaya: Gittik. Hakim: Ne aldınız? Süleyman Kaya: Enerji. Hakim: Enerji içeceği mi? Süleyman Kaya: Evet. Hakim: Bakkal yaşlı mıydı, genç miydi? Süleyman Kaya: Yaşlı. Duruşma devam ediyor...

İşte, ilk iki duruşmada tutuklu sanık ve tanıkların dikkat çeken ifadeleri... NEVZAT BAHTİYAR NELER DEDİ? "Salim, Narin eve geldiğinde, Salim ile Yüksel'i ilişkiye girdiği için öldürdüğünü söyledi. Salim, 'Narin'i parça parça suya at' dedi. Salim beni Arif’in evine götürdü. 2. odada Narin’in cesedi vardı. Ben evde bağırma sesi duymadım. Ben ve Salim dışında kimse yoktu. Salim’in evinde de kimse yoktu. Odaya girdiğimde Narin'in öldüğünü gördüm. Salim beni tehdit etti, 'çocuğunu öldürürüm' dedi. Narin'e baktım, ağzından köpük çıktı. Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım. Silah ile beni tehdit etti. 'Oğlun Muhammed’in kafasına ve senin kafana sıkarım' dedi. Ben de korktum. Evde, Enes ile Yüksel'i görmedim. Salim dışarı çıktı, battaniye getirdi. Ben evde yalnızdım kimseyi görmedim. Sonra Salim ile battaniyeye sardık. Ardından da benim arabanın yanına gittik o sırada kimse bizi görmedi. Kırmızı arabama koydum. O sırada Yüksel’i gördüm yukardan, ağlıyordu. Ben Narin'in öldürüldüğünü görmedim. Narin'i evin içine koyduğumda, bizim evin üstü yüksekti tepede Yüksel'i gördüm eli yüzünde bana bakıyordu. Enes’i hiç görmedim. Enes, bu işin hiçbir yerinde. Salim, parçala dedi yapamadım. Benim oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu. Ağabeyime tarla teklif edildi. Salim ile Yüksel arasındaki ilişkiyi bilmiyordum. Narin’i oradan çıkaracaktım, fırsatım olmadı."

ENES GÜRAN NE DEDİ? "Narin anneme, 'Saat 13.00 oldu, camiye gideceğim"' dedi. Daha sonra Narin’i görmedim. Koltuğa uzanıp yattım. Uyurken biri beni aradı, saat 16.00 sıralarında annemi ve Hediye’yi gördüm. Sonra dışarı çıktım. Saat 17.30 sıralarıydı. Telefonla oynuyordum, annem abimi aramam gerektiğini söyledi. Geç geleceklerini söylediler. Sonra arkadaşlarımla sigara içiyordum. Salim Güran'ı hiç görmedim. (Hakim: Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor) Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. (Hakim: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?) Kesinlikle hayır. Sırtımdaki izler arama yaparken oldu. Bana Salim Güran ile ilgili sorular sorulurken işkence edildi. Nevzat ile ilgili söylediklerim doğru. Köyün en pis insanıdır, kekemedir."

YÜKSEL GÜRAN NE DEDİ? "Yemin ederim gözüm kör olsun. Kuran kursuna gittikten sonra bir daha hiç görmedim. Narin, benim çocuğum nasıl öldürebilirim. (Hakim: Salim veya Enes öldürmüş olabilir mi?) Hayır. (Hakim: Nevzat öldürmüş olabilir mi?) Her şey ortada. (Hakim: HTS analiz raporu var. Senin ve Enes'in telefonu evde ve 15.20'de Salim eve giriyor.) Kesinlikle hayır. Salim ile kesinlikle ilişkim yoktur. Namusuna leke sürdüler; ben 22 senelik evliyim 5 çocuğum var. 22 senedir kocam bana tokat atmadı gül gibi baktı. Salim ile ilişkim olsa beni öldürün, namusuma leke sürmeyin." Nevzat Bahtiyar'a dönerek "yalan söylüyor" dedi. Ardından kürsüyü yumruklayarak "Yalan söylüyor bu" dedi. "Bana herkes öyle söyledi. Narin'i 17.00'de, 18.00'de gördüklerini söylediler. Bir ara Narin geldi elinde 20 lira vardı. Ben "kim verdi" dedim. "Nevzat abi verdi" dedi. Sonra aklıma geldi. Bu adam delirmiş kızımı öldürmüş. Bu şerefsiz evimize gelmedi. Allah’a havale ediyorum, ikimize iftira atıyor."

SALİM GÜRAN NE DEDİ? "Nevzat bahçenin içindeydi. Ne selam verdim ne de konuştum. 2 aydır konuşmuyorduk. Arif'in parasını vermiyordu. Bana selam vermiyor ben de ona selam vermiyordum. Ben Nevzat'a 'Arif'in parasını öde' dedim. Narin'in kaybolduğunu 18.30 gibi öğrendim. (Hakim: Ses kaydı alan programı telefonuna neden indirdin?) Toplantı için, bende unutkanlık var o yüzden indirdim. (Hakim: Narin kaybolduktan sonra o program sana lazım neden sildin?) Ben silmedim. (Hakim: Narin kaybolduğu gece saat 12'de silmişsin.) Ben o programdan anlamıyorum. (Hakim: Sen de çok zekisin, sen bu salondaki herkesi suya götürüp susuz getirirsin. Asıl o tarihte işine yarayacak o programı sildin.) (Hakim: Telefon mesajlarını silmişsin. Neden?) Eskort mesajlarını silmiştim. (Hakim: Ama silmen gerekeni silmemişsin WhatsApp'ta eskort mesajları duruyor diğer mesajları silmişsin.) Silmemiş miyim? (Hakim: Narin'i kim öldürdü?) Kim öldürmüş bilmiyorum. Üfürükçü getirdiler; onların evinin etrafında, üfürükçü Nevzat'ın evinin orayı gösterdi. Üvey annemin etrafında dolaştırıyorlar ben de üvey annemden dahi şüphelendim. Kimseyle husumetimiz yok. Nevzat ile küçük bir husumet vardı. Arif sorun yok dediği için benim için sorun yok. (Hakim: Jandarma tutanağında sen yanlış yönlendirmişsin.) Ben kimim ki koskoca devleti yönlendireyim? (Hakim: 17.46'da Nevzat ile konuşman var.) Aramadım. (Hakim: Arabanda DNA çıktı.) Arabanın kapısı bozuk, herkesin çocuğu arabaya biniyor. (Hakim: Arabanın şoför koltuğunda DNA var. Nevzat dedi ya, Narin'in ağzından köpük çıkıyor; o köpük arabaya senin elinden bulaşmış olabilir mi?) Kesinlikle hayır. Benim petrol istasyonunda da battaniye içinde Narin'in naaşını taşıdığım söylendi ama asılsız çıktı. Narin, kesinlikle arabaya binmedi. Kesinlikle bu şerefsizliği ağabeyime getirmem. Ben bu kadar alçak mıyım, kardeşimin namusuna laf getireyim. Nevzat, Narin'i kim öldürdü, çık erkek gibi söyle. Adam gibi çık konuş. Üç günlük dünya için yapma. Hepsi yalan. 8 yaşındaki Narin'i, bir meleği neden öldüreyim? Yalan atıyor, Allah belasını versin, yok öyle bir şey."

ARİF GÜRAN NE DEDİ? "Bugün Nevzat Bahtiyar da suçsuz olabilir. Herkesten şüpheleniyorum. Ben HTS bilmem, ben kamera kaydını görmek istiyorum benim için tek delil o. (Enes ile konuşman var cezaevinden. Çok konuşma diyorsun. Ne demek istiyorsun?) Oğlumdur, moral vermeyeyim mi? Ben miyim katil? Oğlumu mu koruyorum? Oğluma ne diyeyim? Sadece moral vermişim. (Salim’in Narin'i öldürmesi için sebebi var mı?) Asla asla olmaz. İlk gün de söyledim. (Eşiniz?) Eşim de asla. Severek evlendik. Hatta annem boyu kısa diye istemedi ben o olacak dedim. 22 yıllık eşim bir şey olsa sesi titrer asla. Kimin parmağı benim kızımın kanında varsa, Rabbim o parmakları çürütsün. Benim gözümde benim ailem bana bunu yapmaz. Eşimden asla şüphelenmedim. Benim kızım herkesin üstündedir. Eşim saat 17.00’de beni aradı ‘Yemeğe gelecek misin?’ dedi. Sesinde tedirginlik yoktu." Mahkeme başkanının, "Şüphelendiğiniz biri oldu mu?" sorusu üzerine Arif Güran, "Benim karşımdadır (Nevzat Bahtiyar)" dedi. 2. duruşmada Arif Güran, mahkeme salonunda fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Güran'ın tansiyonunun düştüğü belirtildi.

AĞABEY BARAN GÜRAN NE DEDİ? "Enes kesinlikle madde kullanmıyor. Kolunu ısırdı, ben de kolumu duvara vurdum. Bundan haberiniz var mı? Normal bir durum bu. Nevzat çok soğukkanlı 50 cinayet işlemiş gibi. İnsan ilk kez cinayet işlemiş, insan korkar ama o babamın yanına geldi o derece soğukkanlı. Amcam (Salim) sürekli jandarmanın yanında arama yapıyordu. (Hakim: Amcan ile annen arasında ilişki olduğu iddia ediliyor. Enes görse ne yapardı?) Kafasına sıkardı."

OSMAN GÜRAN (NARİN'İN AMCASININ OĞLU) NE DEDİ? "Terliği Muhammet, köy yolunun üstünde almış arabaya. Benim yanıma getirdi ben de Baran'a fotoğrafını attım. (Savcı: Senin 6 kez geçtiğin ve görmediğin terliği, araba ile geçerlerken gözüne takılarak almaları normal mi? Bilmiyorum, öyle dedi. Muhammet buldu deyince araba ile oraya gittik."

MUHAMMET KAYA NE DEDİ? "Enes dayımın oğlu, Salim dayım olur. Süt almaya giderken terliği gördüm. Es geçtim sütü aldım. Dönüşte tekrar terliği gördüm alayım dedim aldım. (Hakim: Oradan yüzlerce kişi geçti. Kimse görmedi de sen nasıl gördün? Acaba sana başka biri söylemiş olabilir mi?) Terliği aldım eve geçtim. Evde toplantı yapılacaktı komutan bağırıyordu. Ben de ona yardımcı olayım dedim. Sonra arabaya bindik. Osman arabada terliği fark etti. Baran'a atalım dedi fotoğrafı attı. (Hakim: Terliği unutmak biraz ilginç belki o yüzden tutuklusun. Neden herkese göstermedin?) Unuttum o panikle. Yüksel terliği gösterince ben olabilir dedim, ki kızın terliği vardı ama sonra baktık numarası farklı. Anladık Narin'in olmadığını."

YENGE MAŞALLAH GÜRAN (HÜSEYİN GÜRAN'IN EŞİ) NE DEDİ? "(Hakim: 15.15-15.30 arasında Yüksel’in evinde bir hareketlilik gördün mü?) Hayır, görmedim, duymadım. (Hakim: "Herkes her şeyi biliyor beni konuşturmayın" demişsin.) Hayır öyle söylemedim. (Hakim: O günkü videoda Narin 14'te size gelmiş, koşarak gidiyor. Ne gördü?) Maşallah: Bir şey görmedi. (Hakim: Narin'i, Salim öldürmüş olabilir mi?) Yok. (Hakim: Salim, Yüksel ve Enes öldürmüş olabilir mi?) Yok, bir fiske bile vurmazlar." MELEK GÜRAN (SALİM GÜRAN'IN EŞİ) NE DEDİ? "Olay günü Nevzat'ı görmedim. Yüksel bize geldi, düğünden bahsediyordu. Benim telefonum yok. Eltilerimle Salim'in telefonundan ben konuşuyordum. Narin'i, cesedi kim götürmüşse, o öldürmüştür. (Hakim: HAKİM: Eşinizin hareketlerinden şüphelendiniz mi?) Hayır, kesinlikle şüphelenmiyorum. (Salim Güran'ın avukatı: Çocuklarınız ile Narin oynar mıydı?) Evet, hep kapıda oynarlardı. (Avukat:Peki, DNA bu yüzden bulaşmış olabilir mi?) Olabilir. Narin, 16 Temmuz'da Salim'in kullandığı araca bindi." Melek Güran, daha önce verdiği ifadede eşinden şüphelenebileceğini söylemişti. Salim Güran ifadesinde, telefonundaki eskortlarla yaptığı görüşmeleri sildiğini söylerken, Melek Güran ifadesinde eşine güvendiğini söyledi. BİRSEN GÜRAN (NARİN'İN KUZENİ) NE DEDİ? (Hakim: Salim seni yönlendirdi mi?) Yönlendirmedi. Ben galiba kendimi yanlış ifade ettim, okumadan imzaladım, ilk mahkememde öğrendim. (Hakim: Birsen Hanım, 17.40’ta Narin’i gördün diye söylemeni Salim mi istedi?) Hayır, olmadı. Ben ve Melike, Narin’i arıyorduk. Saat konusunu tartışıyorduk. (Hakim: Neden saat konusunu tartışıyordunuz?) 17.40 dememenin sebebi şu: Mina geldi. Melike kardeşim kapıyı açınca... (anlaşılmadı) 19 Ağustos’ta ben, babam ve annem üniversiteye kayıt yapmaya gitmiştik. Heyecanlıydım. (Hakim: Yani Salim size 17.40'ı söyleyin demedi mi?) Hayır, böyle olmadı." HEDİYE GÜRAN (AMCA FUAT GÜRAN'IN EŞİ) NE DEDİ? (Savcı: O gün çıktın Yüksel'e çamaşırları bıraktın suyu açtın ve kapattın. Kendi evinde ne kadar kaldın?) Bilmiyorum. (Avukat Nahit Eren: Saat 13.00-15.00 arası nerede olduğunu hatırlıyor musun?) Evimdeydim. (Avukat: Oğlun ifadesinde, 'Ben saat 13.00’te uyandım, annem evde değildi, annemi sadece 17.00 sıralarında gördüm' diyor. 13.00-15.00 arası neredeydin?) Evdeydim. ERHAN GÜRAN (SALİM GÜRAN'IN KARDEŞİ) NE DEDİ? "(Hakim: Kamerayı neden taktınız?) Sürekli benim evimin etrafında çalışmalar yapılıyordu. Evimizin önüne herhangi bir şey atarlar diye kamera taktık. (Hakim: Siz Narin bulunmadan önce mi kamera taktırdınız?) Evet, 4 Eylül’de. (Hakim: Siz bu evlerde toplantı yaptınız mı gizli saklı? Narin’in kimin öldürdüğünü bilip çıkmaması için hareket ettiniz mi?) Çıkmaması için değil, biri bir şey biliyorsa yardımcı olsun diye toplandık. (Hakim: Bu toplantının sebebi katilin bulunmasıydı yani?) Evet. (Hakim: Bu toplantılarda Salim var mıydı?) Yok, o hep kolluk ile beraberdi." İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu! Haberi Görüntüle Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı! Haberi Görüntüle