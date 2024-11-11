Fenerbahçe-Sivasspor maçı yazar yorumları
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin aldığı galibiyeti değerlendirdi.
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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki galibiyetini değerlendirdi.
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Uğur Meleke: Süper Lig akşam seansında Kadıköy’de Fenerbahçe, Sivasspor önüne sezonun en sert rotasyonuyla çıktı. Maçın kaderini sağ kanatta Samuel-Tadic’e yakın oynayarak sürekli dengesizlik yaratan Mert Hakan belirledi. İlk golde de, penaltıda da kader pası ondan geldi. [Hürriyet]
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"İLKİ YAŞADILAR"
Gürcan Bilgiç: Alkmaar'daki "fiyaskonun" peşinden, taraftarla barışmak için böyle bir maça ihtiyaç vardı. 90 dakika boyunca sahada bir Fenerbahçeli'nin istediği her şey vardı. Kaçan goller, coşku, baskının peşine düşen bir kadro ve rakibi silen mutlak hakimiyet. Öylesine oynadılar ki, seyredenler bir sonraki golün ne zaman geleceğini beklemeye başladı. Çok kaçırdılar, çok top ezdiler, kaleci de çok kurtardı. Ve tüm bunların üstüne bir de bir ilki yaşadı Fenerbahçe camiası. VAR'ın "golü iptal et" çağrısına uymayan bir hakem... [Fotomaç]
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"BÜYÜK RİSK ALDI"
Ahmet Çakar: Fenerbahçe güle oynaya kazandı. Mourinho büyük risk almıştı. Mert Hakan ve Samet'i ilk 11 oynatarak, Fred'i, Becao'yu, Djiku'yu Alkmaar maçının yenilgisi olarak gösterirken, Fenerbahçe ilk golünü de Mert Hakan-Samet Akaydin ortaklığından buldu. İkinci yarı ağır bir penaltı kararıyla ikinci gol geldi, ardından da Amrabat'ın belki de yılın en iyi gollerinden biri olarak listeye girecek golüyle maçı koparttı. [Sabah]
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"BARIŞ İMZALADI"
İbrahim Yıldız: Sivasspor’a 4 gol atan Sarı-Lacivertliler taraftarıyla barış imzaladı diyebiliriz. Avrupa Ligi’nde Hollanda ekibi Az Alkmaar’a 3-1 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaratmışlardı. Bu nedenle sahasında oynayacağı Sivasspor karşılaşması önemliydi. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyorlardı. İlk kez bir maçı baştan sona aynı iştahla oynadılar. Sürekli golü düşündüler. 3-0’ dan sonra bile gol aramaları bu isteğin göstergesiydi. Sezonun en iyi maçlarından birini oynadılar. [Habertürk]
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"YARIŞA DEVAM DEDİ"
Ömer Üründül: Fenerbahçe, bu maçta 90 dakika rakibine üstünlük kurdu. İlk devre atak girişimlerinin odak noktası Osayi, Mert Hakan, Tadic üçlüsüyle sağ kulvarda burada güzel varyasyonlar yapıldı. Tehlikeli ortalar geldi. Kaçan fırsatlar da vardı. İkinci devre de aynı görüntüde başladı. Sürekli gol arayan Fenerbahçe, penaltıyla iyice rahatladı. Son 10 dakikaya girilirken de Amrabat'tan müthiş bir füzeyle 3. gol geldi. Sonuçta Fenerbahçe kolay bir galibiyetle yarışa devam dedi. [Sabah]
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"YARIŞTA EN BÜYÜK FARK OLUR"
Reha Kapsal: Fenerbahçe üç gün önce oynadığı AZ maçının fiziksel olarak yorgunluğunun sahada hissedilmemesinin nedenlerini iyi okumak gerek. 1- Doğru planlanan kadro seçimi. 2- Oynayan takımın daha ofansif olması. 3- Daha fazla topla oyun becerisi oyuncu tercihi. 4- Topun kaptırıldığı yerde hemen topu kazanmak için yapılan karşı pres (ikinci goldeki gibi). 5- Takımın sahada enine ve boyuna daha birlikte kompakt bir yapı oluşturması. 6- Sarı-lacivertli taraftarın takımını devamlı motive edip, saha içinde futbolcuların coşkusunu artırması. Sarı-lacivertlilerin bu oynadıkları oyun tam istenilen seviyede olmasa da hücum oyununu ve savunma anlayışı seviyesini yukarıya taşır, performanslarını daha iyi duruma getirirlerse saha içinde daha (güçlü ve de istikrarlı) bir takım görüntüsü verirler. Bu da şampiyonluk yarışında sarı lacivertlilerin başarılı olması için sahada en büyük farkı şüphesiz yaratacaktır. [Fotomaç]
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"ALKMAAR'I BİRAZ UNUTTURDU"
İlker Yağcıoğlu: Fenerbahçe keyif veren bir oyunla galibiyete ulaştı. Milli ara öncesi alınan galibiyet AZ Alkmaar yenilgisini biraz olsun unutturdu. [Takvim]