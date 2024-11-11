Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Türkiye KORKUNÇ! Son dakika: Yemek yerken, üzerine paraşütçü düştü! Ağır yaralı... - Fethiye Haberleri

        Ölüdeniz’de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı

        Fethiye'nin Ölüdeniz semtinde ailesiyle tatil yapan 15 yaşındaki Lily Nichol, öğle yemeği yediği sırada tepesine yamaç paraşütüyle inen bir pilot yüzünden ağır yaralandı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 11.11.2024 - 07:31 Güncelleme: 11.11.2024 - 07:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölüdeniz'de yemek yiyen İngiliz genç, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Fethiye’nin Ölüdeniz semtinde ailesiyle tatil yapan 15 yaşındaki Lily Nichol, öğle yemeği yediği sırada tepesine yamaç paraşütüyle inen bir pilot yüzünden ağır yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan gencin çenesi kırıldı, dili yarıldı, omurgasında dört çatlak var.

        BBC’ye konuşan Lily’nin annesi Lyndsey Logan, kızının masrafları için hastaneye yaklaşık iki milyon TL (45 bin sterlin) ödemeleri gerektiğini söyledi.

        Omurgasındaki yaralanma yüzünden başka bir yere nakli gerçekleştirilemeyen Lily Nichol için ailesi online bir bağış kampanyası başlattı.

        Annesinin anlattıklarına göre kızı Lily bir restoranda pizza yediği sırada nereden geldiği bilinmeyen bir yamaç paraşütü pilotu tarafından yaralandı.

        REKLAM

        Logan, “Sonrasında kızım bilincini kaybetmiş bir şekilde yerde yatıyordu. Yardım için çığlık atmaya başladım, öldüğünü zannettim” dedi.

        Doktorlar önce Lily’nin beyin kanaması geçirdiğini düşünse de başından ciddi bir yaralanmasının olmadığı belirtildi.

        “İki gece boyunca kabuslar gördü”

        Liley (solda) ve kardeşi Megan (sağda) kazada yaralandı
        Liley (solda) ve kardeşi Megan (sağda) kazada yaralandı

        Aile seyahat sigortası almadığı için Lily’nin masraflarını hastaneye ödemek zorunda.

        Şimdiye kadar genç kızın babası, masrafları için 7.200 sterlin ödedi, sırt ve çene ameliyatları için ayrıca 45 bin sterlin ödemeleri gerekiyor.

        Pazartesi ameliyat olacak Lily Nichol için ailenin bir depozito ödemesi gerekiyor, bütün masrafları da Lily hastaneyi terk etmeden ödemek zorunda kalacaklar.

        Kızının hiçbir şeyi hatırlamadığını söyleyen anne Logan, Lily’nin Cuma ve Cumartesi geceleri kabuslar gördüğünü aktardı.

        19 yaşındaki diğer kızı Megan da pilot tarafından yaralansa da onun durumu Lily Nichol kadar ağır değil.

        Logan, bu olayın bütün aile için büyük bir travma olduğunu ekledi.

        İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) BBC’ye Türkiye’deki aileye destek verdiklerini aktardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Düzce'de zincirleme kaza!
        Düzce'de zincirleme kaza!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Trump, ateşkes için Biden yönetimine mesaj iletti
        Trump, ateşkes için Biden yönetimine mesaj iletti
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        Trump'tan Putin'e "gerginliği düşürme" çağrısı
        Trump'tan Putin'e "gerginliği düşürme" çağrısı
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
        15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Fenerbahçe milli araya 3 puanla girdi!
        Fenerbahçe milli araya 3 puanla girdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Habertürk Anasayfa