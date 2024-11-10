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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Galatasaray: 3 - Samsunspor: 2 | MAÇ SONUCU - Yılport Samsunspor Haberleri

        Galatasaray: 3 - Samsunspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsunspor'u 3-2 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 3 ve 55. dakikalarda Victor Osimhen, 85'te Batshuayi kaydetti. Ligde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar bu sonuçla 31 puana yükseldi. Cimbom'un super yıldızı Victor Osimhen, son 6 resmi maçta 8 kez ağları havalandırdı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.11.2024 - 15:02 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:08
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        Galatasaray durdurulamıyor… Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsunspor'u 3-2 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 3 ve 55. dakikalarda Victor Osimhen, 85'te Batshuayi kaydetti. Samsunspor'un golleri ise 50. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham ve 90+3. dakikada yine penaltıdan Youssef Ait Bennasser'dan geldi. Süper Lig'de geride kalan bölümde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından 31 puana yükseldi. Karadeniz temsilcisi ise 25 puanda kaldı.

        GOLLER NASIL OLDU?

        Mücadelenin henüz 3. dakikasında Galatasaray, Nijeryalı yıldızı ile maçta 1-0 öne geçti. Torreira'nın sağdan ortasında Osimhen'in penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. Galatasaray, müsabakanın ilk devresini 1-0 üstün bitirdi.

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        49. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Davinson Sanchez'in, Landry Dimata'ya ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Olivier Ntcham, yaptığı vuruşla Muslera ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

        55. dakikada Galatasaray mücadelede bir kez daha öne geçti. Yunus Akgün'ün ceza alanında soldan içeri çevirdiği ortasında Okan Koçuk'tan seken topu iyi takip eden Osimhen, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi.

        85. dakikada fark 2'ye çıktı. Ziyech'in pasıyla topla buluşan Batshuayi, ceza alanında sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

        90. dakikada Samsunspor bir penaltı daha kazandı. Nelsson'un, Soner Aydoğdu'ya ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek beyaz noktayı işaret etti. Penaltı vuruşunu gole çeviren Youssef Ait Bennasser farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray mücadeleyi 3-2 kazanan taraf oldu.

        SON 13 MAÇTA YENİLMEDİ

        Galatasaray, çıktığı son 13 resmi müsabakada mağlup olmadı. Son yenilgisini Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 9 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı. Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 8 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

        İSTATİSTİKLERDE DE LİDER

        Galatasaray, Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda. Ligde geride kalan 11 müsabakada 31 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, 19 takım arasında en golcü ekip olarak dikkati çekiyor. Rakiplerine 10 gol izni veren "Cimbom" takipçilerinden Fenerbahçe ile ligin en az gol yiyen 2 ekibinden biri oldu.

        OSİMHEN DURDURULAMIYOR

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen formuyla dikkati çekiyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, son 6 resmi müsabakanın 5'inde gol sevinci yaşadı. Osimhen, söz konusu maçlarda toplamda 8 kez ağları havalandırdı.

        Süper Lig'de çıktığı son 4 maçın tamamında fileleri sarsan Victor Osimhen, Kasımpaşa ve Samsunspor'a 2, Onvo Antalyaspor ile Beşiktaş'a ise birer gol attı.

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