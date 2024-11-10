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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi

        Galatasaray tribünleri, Samsunspor maçı öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı anısına bir koreografi yaptı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.11.2024 - 16:42 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:42
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          Galatasaray taraftarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü için koreografi düzenledi.

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          İki tribünde kartonlarla yapılan koreografide Kuzey Tribünü'nde iki büyük Türk bayrağı arasında Ulu Önder Atatürk'ün silueti oluşturuldu.

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          Doğu Tribünü'nde ise "Dün, bugün, yarın, daima Atam izindeyiz" yazıldı.

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          Galatasaraylı futbolcular da ısınma sırasında üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler giydi.

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          Öte yandan ayrıca karşılaşma öncesinde Atatürk’ün sevdiği müzikler çalındı.

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