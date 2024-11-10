Netgsm'den baz istasyonuna erişim engeli iddiası

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un ardından sektöre giren Netgsm, sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarına sahip olmuştu. 2009 yılından bu yana hizmet veren şirket, baz istasyonu hizmeti aldığı mobil operatörün (Turkcell) kendilerinin hizmet vermesini engelleyecek şekilde kısıtlamalarda bulunduğunu iddia etti.

Turkcell ile yaptığı sözleşme doğrultusunda kendi GSM çekirdek şebeke altyapısını kurmuş olan şirket, hizmetlerinin güvenliğini TLS ve SRTP şifrelemeleri ile sağlıyor ve ISO 27001 sertifikası ile yüksek güvenlik standartlarını karşılıyor.

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"BTK'NIN KURUL KARARINI UYGULAMASINI BEKLİYORUZ" Netgsm'nin Twitter (X) hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "KAMUOYUNA DUYURULUR. Baz istasyonu hizmeti aldığımız mobil operatör, BTK Kurul Kararı'na RAĞMEN 5 Kasım 2024 tarihinden sonra Netgsm'e abone olanların baz istasyonuna erişimini engellemektedir. Anayasal hak olan haberleşmenin engellenmemesi ve BTK Kurul Kararı’nın ivedilikle uygulanmasını bekliyoruz." REKLAM KAMUOYUNA DUYURULUR.

Baz istasyonu hizmeti aldığımız mobil operatör, BTK Kurul Kararı'na RAĞMEN 5 Kasım 2024 tarihinden sonra Netgsm'e abone olanların baz istasyonuna erişimini engellemektedir. Anayasal hak olan haberleşmenin engellenmemesi ve BTK Kurul Kararı’nın ivedilikle… — Netgsm (@NET_GSM) November 9, 2024 FİYATLARDA ARTIŞ AÇIKLAMASI Özellikle diğer mobil operatörlere oranla daha uygun fiyatlı paketleri ile tüketicinin dikkatini çeken Netgsm'nin fiyatlarında da zam açıklaması geldi. Şirketten yapılan açıklamada, "Değerli abonemiz,

Kasım ayında Sanal Mobil Şebeke Hizmeti toptan data (GB) ücretimiz yaklaşık 3 katına çıkarıldığından maliyetlerimiz artmıştır. Uygun fiyatlı GSM hizmetine ulaşabilmeniz için tarife ve paket fiyatlarımızı belirlenen bu oranın çok altında, ortalama %68 olacak şekilde artırmak zorunda kaldığımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Not: %68 artış oranı, tüm paketlerin artış oranının ortalamasıdır. Paket bazlı oran değişikliği olabilir" denildi.