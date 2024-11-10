Başakşehir - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı

HAKEM: Turgut Doman

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 2

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Musrati, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih Kılıçsoy.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

MAÇTAN NOTLAR

● Beşiktaş’a rakip olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden İstanbul Başakşehir (1B), daha önceki 14 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını eşitleyebilir (6G 5B 3M).

● Beşiktaş’ın Süper Lig tarihinde en az 15 kez konuk olduğu takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı rakibi İstanbul Başakşehir (yüzde 19; 3/16) ancak siyah-beyazlılar bu deplasmana yaptığı son dört ziyaretin ikisinden galip döndü (1B 1M).

● Süper Lig’deki son dört maçını kazanamayan İstanbul Başakşehir (2B 2M), Çağdaş Atan yönetiminde üst üste beş karşılaşmada galibiyet alamadığı bir süreç yaşamadı.

● Beşiktaş’ın başında çıktığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Giovanni van Bronckhorst, üst üste üç mağlubiyet aldığı son seriyi Ağustos-Eylül 2020 arsında Guangzhou’yu çalıştırdığı dönemde yaşadı (Çin Ligi).

REKLAM

● Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden İstanbul Başakşehir (6G 3B), tek mağlubiyetini bu süreçte gol atamadığı tek karşılaşmada Trabzonspor’a 1-0 mağlup olarak aldı (Mayıs 2024).

● İstanbul takımlarına konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kaybeden Beşiktaş, lig tarihinde hemşehrilerinden üst üste dört dış saha yenilgisi almadı.

● Bu sezon Süper Lig’de en fazla direkt hücum golü atan iki takım İstanbul Başakşehir (3) ve Beşiktaş (3). Siyah-beyazlılar şu ana kadar bu şekilde en fazla hücum geliştiren takım olurken (30), bu alanda en düşük sayıya sahip iki ekipten biri ise Boz Baykuşlar (10; Çaykur Rizespor ile birlikte).

● İstanbul Başakşehir forması giyen Serdar Gürler’in Süper Lig kariyerinde Beşiktaş’tan (4 gol & 2 asist) daha fazla golde pay sahibi olduğu tek rakibi Kayserispor (4 gol & 4 asist).

● Bu sezon Süper Lig’de üç golü bulunan Gedson Fernandes, en üst lig kariyerinde tek sezonda daha yüksek bir sayıya ulaşamadı. Portekizli orta sahanın Türkiye kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında İstanbul Başakşehir’den (5 maç) daha fazla karşılaştığı tek rakibi Antalyaspor (6 maç).

● Süper Lig’de forma giydiği son iki maçta birer gol atan Ernest Muçi, en üst lig kariyerinde üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandıramadı.