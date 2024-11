Taksiler nasıl ortaya çıktı? At arabalarından sarı taksilere 400 yıllık ulaşımın tarihi!

Taksiler, modern şehir yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak uzun bir tarihe sahip. İlk bakışta basit bir ulaşım aracı gibi görünse de, taksiler tarih boyunca çeşitli şekillerde toplumlara hizmet etti. At arabalarıyla başlayan bu serüven, elektrikli araçlardan benzinli taksilere, ardından mobil uygulamalarla çağırılan modern taksilere kadar büyük bir dönüşüm geçirdi. Peki, taksi kavramı nasıl ortaya çıktı ve bugünlere kadar nasıl evrildi?

Taksinin ilk örnekleri 17. yüzyıl başlarına dayanır. 1605 yılında Londra’da, yaya nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, insanların bir yerden bir yere taşınmasını sağlayan Hackney Coach adı verilen at arabaları hizmet vermeye başladı.

Benzer bir gelişme Fransa’da da yaşandı. 1637 yılında Paris’te Nicolas Sauvage, “ fiacre ” adı verilen ve kiralanabilen at arabaları ile hizmet vermeye başladı. Londra’da ise 1662 yılında Hackney Taşıtları için lisans verilmeye başlandı.

Zamanla, bu hizmet Londra’nın çeşitli noktalarına yayıldı ve 1635 yılında İngiltere'de Hackney Carriage Yasası çıkarılarak at arabalarıyla yapılan bu ulaşım şekli ilk kez yasal bir düzenlemeye tabi tutuldu. 1636'da Londra’da ilk resmi taksi durağı Strand'de yer alan Maypole Inn'in önünde açıldı.

Londra'dan başlayarak, Paris, Berlin, St. Petersburg ve New York gibi birçok büyük şehirde yaygınlaştı. Özellikle şehir içinde kısa mesafelerde hızlı ve hesaplı ulaşım sağladığı için tercih edilen bu araç, 19. yüzyıl boyunca oldukça yaygın bir kullanım gördü.

Bu dönemlerde taşımacılık çoğunlukla at arabalarıyla yapılıyor olsa da, toplumun ulaşım ihtiyacını karşılamak için her iki ülkede de düzenli olarak hizmet veren bu araçlar oldukça popüler hale geldi.

DÜNYA SAVAŞLARINDA TAKSİLERİN ROLÜ VE RADYO İLETİŞİMİNİN GELİŞİMİ

Birinci Dünya Savaşı sırasında Paris’teki taksiler, Fransız askerlerini cepheye taşımak için kullanıldı. Taksiler, yalnızca asker taşımakla kalmadı, aynı zamanda yaralıları taşımak ve mültecileri tahliye etmek için de kullanıldı.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, 1940'lı yıllarda taksilerde iki yönlü radyo iletişimi kullanılmaya başlandı. Bu teknoloji, taksi şirketlerinin şoförleriyle hızlı ve etkin bir şekilde iletişim kurmalarını sağladı ve müşteri taleplerine anında yanıt vermelerini mümkün kıldı.

TAKSİLERİN SARARMA SERÜVENİ VE 20. YÜZYILDAKİ GELİŞİMLER

Taksilerin sarı rengi, 20. yüzyılın başlarında New York’ta bir sembol haline geldi. 1907 yılında New York’ta taksi şirketi kuran Harry Nathaniel Allen, dikkat çekici olması için taksilerini sarıya boyamıştı. 1967’de ise New York’ta taksilerin standart olarak sarı renkte olması zorunluluğu getirildi. Bu sayede, yolcular taksileri diğer araçlardan kolayca ayırt edebiliyordu.