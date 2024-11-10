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        Devlet erkanı Anıtkabir'de

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsınızın ve şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini her alanda yüceltmek, güçlendirmek, etrafındaki krizlere rağmen istikrar ve güven içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeniden büyük Türkiye hedefiyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 85 milyon tek yürek tek bilek olarak şanlı mazimizden daha aydınlık bir atiye uzanan kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.11.2024 - 08:58 Güncelleme: 10.11.2024 - 10:14
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        Devlet erkanı Anıtkabir'de
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        Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında anılıyor.

        Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 86 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

        Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

        Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Evveli aleme irtihalinizin 86.yıl dönümünde zatı alinizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Şahsınızın ve şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini her alanda yüceltmek, güçlendirmek, etrafındaki krizlere rağmen istikrar ve güven içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeniden büyük Türkiye hedefiyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 85 milyon tek yürek tek bilek olarak şanlı mazimizden daha aydınlık bir atiye uzanan kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Vatan topraklarının her karışında barışın, huzurun adaletin kalkınmanın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye inşa edene kadar durmadan dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun."

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