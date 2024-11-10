Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an

Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda cesedi bulunan Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmeden önce katili Mustafa Örün ile karşılama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Şirin Elmas'ın çöp konteynerinin başında Mustafa Örün ile konuştuğu, daha sonra onunla yürüyerek gitmesi yer alıyor.

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuştu.

REKLAM

2 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Küçük kızı boğarak öldürdüğünü itiraf eden Mustafa Örün, "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" ve "Çocuğu Kasten Öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısının Şirin Elmas'a cinsel saldırıda bulunup bulunmadığı Adlı Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

Mezarlıktaki olay yerinde yer göstermeyle ilgili yapılan çalışmalarda katil zanlısı Mustafa Örün, kan donduran cinayeti nasıl işlediğini detaylarıyla anlatmıştı. Örün, sokakta çek çekçi olarak tabir edilen arabasıyla yürürken küçük kızın peşine takıldığını iddia ederek "Mezarın orada benden 200 TL para istedi. Vermeyince bana küfür etti. Benim de moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum ve iki mezar arasında üzerinden aldığım eşarbıyla boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" demişti.