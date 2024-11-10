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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Bronckhorst'un 11'i... - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Bronckhorst'un 11'i...

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada yer aldı. Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 15 puanı bulunuyor Peki Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Bronckhorst'un 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:23
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

        • 2

          Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada yer aldı.

          Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

        • 4

          Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 15 puanı bulunuyor.

          Ligde son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda 2-2 beraber kalmıştı.

        • 5

          BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK, 1 CEZA SINIRINDA

          Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

          Sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ile sakatlığı süren Ciro Immobile, sahada olamayacak.

        • 6

          Moatasem Al Musrati ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Libyalı orta saha oyuncusu, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 13. haftada Göztepe ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

        • 7

          KEMEN'İN DURUMU BELİRSİZ

          RAMS Başakşehir'de tedavisi süren Kamerunlu oyuncu Olivier Kemen'in durumu belirsizliğini koruyor.

          Kemen'in durumu yapılacak kontrollerin ardından maç günü netleşecek.

          Başakşehir'de bu maç öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.

        • 8

          İşte Van Bronckhorst'un muhtemel 11'i:

        • 9

          Mert Günok

        • 10

          Paulista

        • 11

          Masuaku

        • 12

          Uduokhai

        • 13

          Svensson

        • 14

          Musrati

        • 15

          Gedson Fernandes

        • 16

          Rafa Silva

        • 17

          Muçi

        • 18

          Rashica

        • 19

          Semih Kılıçsoy

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