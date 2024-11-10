Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Bronckhorst'un 11'i...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada yer aldı. Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 15 puanı bulunuyor Peki Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Bronckhorst'un 11'i...
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
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Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada yer aldı.
Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.
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Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 15 puanı bulunuyor.
Ligde son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda 2-2 beraber kalmıştı.
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BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK, 1 CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
Sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ile sakatlığı süren Ciro Immobile, sahada olamayacak.
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Moatasem Al Musrati ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Libyalı orta saha oyuncusu, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 13. haftada Göztepe ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.
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KEMEN'İN DURUMU BELİRSİZ
RAMS Başakşehir'de tedavisi süren Kamerunlu oyuncu Olivier Kemen'in durumu belirsizliğini koruyor.
Kemen'in durumu yapılacak kontrollerin ardından maç günü netleşecek.
Başakşehir'de bu maç öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.
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İşte Van Bronckhorst'un muhtemel 11'i:
- 9
Mert Günok
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- 10
Paulista
- 11
Masuaku
- 12
Uduokhai
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- 13
Svensson
- 14
Musrati
- 15
Gedson Fernandes
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- 16
Rafa Silva
- 17
Muçi
- 18
Rashica
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- 19
Semih Kılıçsoy