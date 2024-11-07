Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma için tutuklu sanıklar Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Salonda sanıklar birbirlerinden uzak ayrı ayrı oturtulurken, basın kartı olan gazeteci ve televizyoncuların salona girip duruşmayı izlemeleri sağlandı.

Diyarbakır Adliyesi'nde 300 kişilik, KCK davalarının görüldüğü büyük bir salon duruşmaya ayrılırken, 81 ilin baro başkanlarından, iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri ile kadın derneklerinde de davayı takip etmek için yoğun katılım oldu.

Salim Güran, Enes Güran içeri girince ona doğru baktığı öğrenildi ancak Yüksel Güran salona girdiğinde, Salim Güran'ın anne Güran'a bakmadığı dikkat çekti. İddianamenin okunmasının ardından, sanıklar çapraz sorguya da alınacak ve Narin'in kim tarafından neden öldürüldüğü sorusuna yanıt aranacak.

ARİF GÜRAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Duruşma, Narin'in babası Arif Güran'ın gözyaşlarına hakim olamamasıyla başladı. Ağabey Baran Güran, tanık olduğu için müşteki olarak kabul edilmedi. Mahkeme başkanı, duruşmayı takip edenlere, "Türkiye bu yargılamayı beklediği için her baro başkanına söz veremeyeceğiz. Bir an önce duruşmada sanıklara söz hakkı vermek istiyorum" diye dosya dışındaki avukatların taleplerini almayacaklarını belirtti.

AYLIK GELİRİ 60 BİN TL'YMİŞ

Duruşmada ilk olarak itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar sanık kürsüsüne geldi. Bahtiyar, okur yazar ve evli olduğunu söyleyip; aylık kazancını ise 60 bin TL olarak belirtti.

"İLİŞKİYİ SALİM BANA SÖYLEDİ"

Mahkeme başkanı, "Narin'i iştirakle öldürmekten yargılanıyorsun" dedi. Bunun üzerine Bahtiyar; "Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Son verdiğim beyan geçerlidir" dedi.

Nevzat Bahtiyar: Narin eve geldiğinde Salim ile Yüksel'i ilişkiye girdiği için öldürdüğünü söyledi. Salim bana söyledi.

Hakim: Narin, 15.15’te eve giderken kamera kayıtlarına görüldü. Narin eve 1 dakika veya 2 dakikada yukarıya çıksın. Hangi ara Salim ile Yüksel ilişkiye girdi ki yakaladı. HTS kayıtlarında saat 15.22 görünüyor. İfaden eksik.

Nevzat Bahtiyar: Ben bilmiyorum.

Hakim: Sana kim akıl verdi çuvala koy ya da dereye kim bırak dedi

Nevzat Bahtiyar: 'Parça parça suya at' dedi.

BABA GÜRAN'IN HIÇKIRIKLARI DURUŞMAYI BÖLDÜ

Hakim; Nevzat Bahtiyar'ın ifadesini okuyarak sordu: "Salim çağırdı, yaya olarak yanına gittim. Evin üstüne gittim, Arif Güran’ın ahırına gittim. Başka kimse yoktu. Sadece Salim ve ben vardık. Başka kimseyi görmedim. Salim'in yanında arabası yoktu."

HAKİM: BASKI ALTINDA MISIN?

Bu sırada, baba Arif Güran'ın hıçkırıkları duruşmayı böldü. Hakimin, "Baskı altında mısın?" sorusuna Bahtiyar, "Baskı altında değilim. Suçu kabul etmem için kimse bana teklifte bulunmadı. Cezaevinde kimse yanıma gelmedi" yanıtını verdi.

"NARİN'E BAKTIM AĞZINDAN KÖPÜK ÇIKTI"

Duruşmada, Nevzat Bahtiyar'ın savcılıkta verdiği 2. ifadesine geçildi ve şu cümleler kendisine okundu: "Salim beni Arif’in evine götürdü. 2. odada Narin’in cesedi vardı. Ben evde bağırma sesi duymadım. Ben ve Salim dışında kimse yoktu. Salim’in evinde de kimse yoktu. Odaya girdiğimde Narin'in öldüğünü gördüm. Salim beni tehdit etti, 'çocuğunu öldürürüm' dedi. Narin'e baktım, ağzından köpük çıktı.

İLİŞKİ SORUSU YÖNELTİLDİ

Bunun üzerine Hakim: "HTS kayıtlarına göre soruyorum. 15.08 sen, Salim ile buluşuyorsun. 15.15'te Narin geliyor. 15.08'de senin yanında ise Yüksel Güran ile nasıl ilişkiye giriyor? Zaman tutmuyor.

Nevzat Bahtiyar: Ben Salim’i sadece evimin bahçesinde sulama yaparken 10-15 dakika sonra yukarıdan gelirken gördüm. Salim ile eve girdiğinde bana sadece 'Narin'i kaybet' dedi.

Hakim: Eksik bölümler var, açıkla.

Nevzat Bahtiyar: Salim bana dereye parça parça at dedi.

Hakim: Daha önce böyle bir şey yaptın mı? Bu soğukkanlılık nerden geliyor?

Nevzat Bahtiyar: Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım. Silah ile beni tehdit etti. 'Oğlun Muhammed’in kafasına ve senin kafana sıkarım' dedi. Ben de korktum.

"ENES VE YÜKSEL'İ GÖRMEDİM"

Hakim: Evde Enes ve Yüksel’i gördün mü?

Nevzat Bahtiyar: Yok görmedim. Salim dışarı çıktı, battaniye getirdi. Ben evde yalnızdım kimseyi görmedim. Sonra Salim ile battaniyeye sardık. Ardından da benim arabanın yanına gittik o sırada kimse bizi görmedi. Kırmızı arabama koydum. O sırada Yüksel’i gördüm yukardan, ağlıyordu.

Hakim çelişkiyi sordu.

Hakim: Sen battaniyeye sardıktan sonra Salim ne yaptı?

Nevzat Bahtiyar: O da araba ile çıktı.

Hakim: Tekrar soruyorum, ahıra ne zaman gittin?

Nevzat Bahtiyar: Battaniyeden çuvala koymak için ahıra gittim. Salim planlamadı benim aklıma geldi. Ben çuvala koydum.

BABA GÜRAN SALONDAN ÇIKARTILDI

Hakim: Narin’in kıyafetleri üstünde miydi?

Nevzat Bahtiyar: Evet, siyah tişört vardı ve çanta vardı.

Hakim: Salim’in arabasından çıkan DNA var. Arabasında, battaniyede ıslaklık var mı?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, hatırlamıyorum.

Baba Arif Güran fenalaştı, hakim, duruşmadan çıkartılmasını istedi.

Baba Güran "Ne istediniz?" diye ağlayarak salondan çıktı.

"BEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ GÖRMEDİM"

Sanık Nevzat Bahtiyar, "Ben Narin'in öldürüldüğünü görmedim" deyince hakim, "Enes bu işin neresinde? Neden dereye atmadın?" diye sordu.

Nevzat Bahtiyar: Benim vicdanım buna müsaade etmedi. Tek taş bıraktım.

Hakim: Neden ihbar etmedin?

Nevzat Bahtiyar: Korktum tehdit edilmiştim. Salim ile Yüksel dışarıda benim battaniye alıp çuvala koyduğumu kimse bilmiyor. Baldızımın evine gittim. Peynir yapmıştı. Almaya gittim.

"YÜKSEL'İN ELİ YÜZÜNDE BANA BAKIYORDU"

Hakim: Neden daha önce konuşmadınız?

Nevzat Bahtiyar: Salim'den korktum, konuşmadım.

Hakim: Nevzat'a tekrar Yüksel Güran'ı sordu.

Nevzat Bahtiyar: Narin'i evin içine koyduğumda, bizim evin üstü yüksekti tepede Yüksel'i gördüm eli yüzünde bana bakıyordu. Enes’i hiç görmedim.

"ENES BU İŞİN NERESİNDE"

Hakim: Narin'in nasıl öldüğünü biliyor musun?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, boğulmuştur.

Hakim: Salim ile Yüksel senin anlattığına göre iştirak halinde Enes bu işin neresinde?

Nevzat: Hiçbir yerinde.

Hakim: Salim sana parçala demiş neden yapmadın?

Nevzat Bahtiyar: Yapamadım.

Hakim: Neden taş koydun?

Nevzat Bahtiyar: Öyle istedim.

"ÇUVALI SALİM VE YÜKSEL BİLİYORDU"

Hakim: Neden taş koydun, Salim sana at dedi çuvalla atsan gidecekti ceset.

Nevzat Bahtiyar: Korktum, öyle yaptım. Benim oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu.

Hakim: Cesedi bıraktıktan sonra ne yaptın?

Nevzat Bahtiyar: Baldızımın evine gittim.

"DAHA ÖNCE BİRİNİ ÖLDÜRDÜN MÜ"

Hakim: Çok soğukkanlısın, hem korktum diyorsun hem de soğukkanlı hayatına devam ediyorsun bu bana inandırıcı gelmiyor. Daha önce birini öldürdün mü?

Buna cevap vermeyebilirsin.

Nevzat Bahtiyar: Hayır, öldürmedim.

Hakim: O zaman baldızına neden peynir almaya gittin? İtirafta bulununcaya kadar kimseye anlatmadın değil mi?

Nevzat Bahtiyar: Anlatmadım

Hakim: Sonra neden konuştun?

Nevzat Bahtiyar: Vicdanım.

"AĞABEYİNE TARLA TEKLİF EDİLDİ Mİ"

Hakim: Abine, Ali Rıza Güran tarafından teklif geldi mi tarla verelim mi diye?

Nevzat Bahtiyar: Evet öyle teklif geldi. Kardeşim gelip bana söyledi. Ama bana kimse gelip teklifte bulunmadı.

Hakim: Güran Ailesi şunu söylüyor. Sen Narin'e para verip kendine alıştırmışsın. Sonra da öldürmüşsün doğru mu?

Nevzat Bahtiyar: Doğru değil.

"SALİM ÇIPLAK MIYDI"

Hakim: Narin'in patika yoldan evine gitmek için senin evinin önünden geçmesi gerekiyormuş öyle mi?

Nevzat Bahtiyar: Benim evin oradan da geçer başka yerden de.

Hakim: Senle Güran ailesi arasında husumet var mı?

Nevzat Bahtiyar: Hayır. Savcılıkta verdiğim farklı farklı ifadeler korktuğum için.

Duruşma savcısı soru soruyor

15.27- 15.35 arasında silah yanında mıydı? 4 kişi de baz istasyonunda yan yana görünüyorsunuz. Bu kadar kısa sürede mi seni silahla tehdit etti?

Nevzat Bahtiyar: Evet o sırada tehdit etti.

Hakim: Salim'in üzerinde ne vardı?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum

Hakim: Çıplak mı?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum

Savcı: Salim Güran o gece Narin'in naaşının yanına gidiyor.

"İPİ NARİN'İN ÇANTASINDA BULDUM"

Nevzat: Bilmiyorum.

Savcı: 17.46'da sen Salim’i aramışsın. Neden aradın?

Nevzat Bahtiyar: Ben aramadım.

Savcı: Whaatsapp'tan aramışsın.

Nevzat Bahtiyar: Aramadım.

Hakim: Peynir almaya mı gittin o saatte?

Nevzat Bahtiyar: Peynir aldım.

Savcı: 25 kilo bir kızı tek başına mı taşıyarak dereye götürdün?

Nevzat Bahtiyar: Tek başına gittim.

Savcı: İpi nereden aldın?

Nevzat Bahtiyar: Oradan buldum.

Savcı: Dağ başında nasıl buldun?

Nevzat Bahtiyar: Narin’in çantasından buldum.

DİYARBAKIR BAROSU AVUKATLARI SORDU

- Salim’i ne zamandır tanıyorsunuz

30 yıldır.

- Salim’in evine hiç gittin mi bunca yıl içinde?

1 kere gittim.

- Onca zamandır hiç gitmediğin yere birden neden girdiniz?

Sormadım.

- Evin önünde başka ayakkabı var mıydı?

Hatırlamıyorum.

- Salim’in arabası evin önünde miydi?

Hatırlamıyorum.

- Araç büyük nasıl görmedin?

Görmedim.

- Başka kimse var mıydı?

Kimseyi görmedim.

"NARİN'İ GÖRÜNCE TEPKİN NE OLDU"

- Narin'in cansız bedenini görünce tepkin ne oldu?

Korktum.

- Narin'i görünce Salim’e ilk söylediğin ne oldu?

Hatırlamıyorum.

- Normal hayatta olsa sormaz mısın?

Bilmiyorum düşünmedim. Panikle hiçbir şey düşünmedim.

- Başkan Bey sorunca battaniyeyi Salim dışardan getirdi dedin. Dışarı çıktı mı evin içinde biri mi verdi?

Hatırlamıyorum.

"BATTANİYEYE KİM SARDI"

- Sen 15.26'da evin içindesin, 15.35'te dışarı çıkıyorsun HTS kaydına göre. Bunca şey bu kadar kısa sürede mi oldu? Battaniye, terlik ve arabaya Narin'i koyman?

Kaç dakika sürdü hatırlamıyorum.

- Narin'in çantası neredeydi?

Boynundaydı.

- Battaniye kim sardı?

Ben sardım. Bir tarafını ben tuttum bir tarafını Salim sardı. İkimiz birlikte evden çıktık. Salim kapının önündeki terliği gördü ve "Narin’in terliklerini de al" dedi.

- Battaniye nasıldı, ne renkti?

Hatırlamıyorum. Ahırımdaki oluktan aşağıya yavaşça battaniye ile birlikte attım. Sonra ahırda çuvala koyarak Narin'i arabaya koydum. Battaniyeyi dışarıya bıraktım.

- Narin'i koyarken derenin seviyesi ne kadardı?

Orada su vardı. 40 veya 50 cm. kadar su vardı.

- 38 dakika orada kalmışsın gitmen gelmen 4 dakika olsa 30 dakika ne yaptın orada?

Ben elbiselerimi ve ayakkabılarımı çıkarmadım özenmedim çalıları ben koymadım. Zamanı bilmiyorum çıktım baldızım Zeyneplere peynir almaya gittim. Çay içtim

- Sen suya girmedin mi?

Girmedim. 40-50 cm su vardı ama ben suya girmedim.

"HAYVAN PARÇALAR DİYE DÜŞÜNMEDİN Mİ"

- Sen o dereyi iyi biliyorsun değil mi?

Evet, biliyorum.

- Hakim: Neden oraya bırakmaya karar verdin?

Patika yol orasıydı.

- 38 dakika boyunca oradasın delille tespitli. Sen Narin'i oraya saklarken bacağı dışarda, haliyle hiç mi düşünmedin mi bir hayvan gelir diye.

O sırada Arif Güran, "Seni Allah'a havale ediyorum" diye bağırdı.

Nevzat: Bilmiyorum ben hayvan yer diye düşünmedim. Ben tek taş bıraktım. Bilen sadece Salim'di. Salim de tam yerini bilmiyordu.

- Birçok Güran Ailesi neden kayıtlarını sildi.

Bilmiyorum.

- Salim’in telefonundaki sildiği bütün kayıtlar geri getirildi. O kayıtlarda 17:46'da sen Salim’i aramışsın 41 saniye görüşmüşsün.

Hatırlamıyorum.

- Sana ne dedi?

Hatırlamıyorum.

"AİLEN SENİN İÇİN 'SİLİK BİRİDİR' DİYOR"

- Salim senin bütün iddialarını inkar ediyor.

Bilmiyorum.

- Kendi kızın ile bu konuyu konuştun mu?

Konuşmadım.

- Ailen senin için "Silik biridir, Salim ne derse yapar" diye tanıtıyor.

Doğrudur.

- Kızının ifadesine göre, Yüksel Güran, "Kızımı nereye bıraktıysanız kapıya bırakın bari bir mezarı olsun" diye sizin eve doğru konuşma yapmış sen biliyor musun kızının beyanını?

Bilmiyorum, dosyada kimsenin ifadesini bilmiyorum.

AİLE BAKANLIĞI: İLİŞKİYİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı şu soruyu yöneltti: Salim Güran ile Yüksel Güran arasındaki ilişkiyi daha önce biliyor muydunuz?

Nevzat Bahtiyar: Hayır, bilmiyordum.

AİLE BAKANLIĞI: Narin bu olayı nasıl görmüş?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum.

AİLE BAKANLIĞI: Ama ilişki sırasında gördüğünü mü söyledi size?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum.