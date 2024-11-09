Manken olmanın katı kuralları: Podyumların perde arkasında neler oluyor?

SABAH RİTÜELLERİ: GÜNE HAZIRLANMAK

Bir mankenin günü, güneş doğmadan önce başlar. Bu yoğun tempoya hazırlık süreci, özenle uygulanması gereken cilt bakımı ve sağlıklı bir kahvaltı ile başlar. Cildin sağlıklı görünmesi için nemlendirme, dinlenmiş bir yüz ve enerjik bir beden büyük önem taşır. Sabah saatleri, vücudu güne hazırlamak için egzersiz, yoga ya da pilates gibi aktivitelerle değerlendirilir.