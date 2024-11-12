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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Bodrum'da tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı

        Muğla Bodrum'da bir şüpheli, aralarında husumet bulunan ağabeyine ait marketi, çıkan tartışmanın ardından ateşe verdi. Feci olayda alevler arasında kalan ağabey yanarak can verirken, şüpheliyle birlikte 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 06:56 Güncelleme: 12.11.2024 - 07:42
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        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Erkan Sekmen (47), aralarında husumet bulunan ağabeyi Hakan Sekmen’in (49) işlettiği marketi, çıkan tartışmanın ardından benzin dökerek ateşe verdi.

        DHA'nın haberine göre; olayda Hakan Sekmen yaşamını yitirirken, 4 kişi ile birlikte yangını çıkaran Erkan Sekmen de yaralandı.

        ÇIKAN TARTIŞMANIN ARDINDAN MARKETİ ATEŞE VERDİ

        Olay, saat 23.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Erkan Sekmen elinde benzin bidonuyla ağabeyi Hakan Sekmen’in işlettiği markete geldi. Market içerisinde ağabey ile kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan Sekmen market içerisinde bulunan ofis ve ev olarak kullanılan odayı benzin dökerek ateşe verdi. Çıkan yangın bir anda yayıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        AĞABEY YANARAK CAN VERDİ, ŞÜPHELİYLE BİRLİKTE 5 KİŞİ YARALANDI

        Olayda, Hakan Sekmen oğulları Y.H. Sekmen (15), Yiğit Eren Sekmen (23), boşandığı eşi Özlem Şahin (44) ve market çalışanı Samet Uğurlu (24) ile yangını çıkaran Erkan Sekmen yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, yangın itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü.

        Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan vücudunda ağır derecede yanıklar meydana gelen ve Hakan Sekmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        ŞÜPHELİNİN DURUMU AĞIR

        Olayda tedavisi süren Erkan Sekmen’in durumunun ağır olduğu, diğer yaralılar Y.H. Sekmen, Yiğit Eren Sekmen, Samet Uğurlu ve Özlem Şahin’in tedavisinin devam ettiği belirtildi.

        Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Muğla
        #BODRUM
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