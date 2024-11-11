Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser tartışmaları hakkında konuştu. Yavaş, "10 gündür tüm dosyalara bakıyoruz. Hata yapan hatasının sonuçlarına katlanacaktır. Ama hiç kimseye suç işlemiş diyemem kendi personelime asla yargısız infaz yapamam. Ama onların da savunmasını alıp bu konular kamuoyuna aktarılacaktır" dedi.

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Yavaş şunları söyledi: "Biz yaptığımız hizmetlerle neredeyse 3 Ankaralıdan 2'sinin oyunu aldık. Reklam alacak hiçbir şeyin içine girmedik bir kuruş harcırah almadık. Uçak biletlerimi tamamını kendim karşılarım. Zaman zaman niye açılışlarda konserler yapmıyorsunuz diye eleştiri aldık. Ancak biz şu kadara mal oldu diye köprülere astık. Başka belediyeler de rol model olarak alsın dedik. 5 bine yakın ihaleyi canlı yayınladık. Bu iş artık tüm Türkiye'de herkese emsal olsun dedik. Ekonomik sıkıntıların israftan şatafattan olduğunu biliyoruz. 210 bin aileye düzenli olarak protein desteği veriyoruz. 48 bin emekliye destek verdik. Ortalama 180 bin aileye düzenli olarak doğalgaz desteği veriyoruz."

REKLAM "SANATÇILARIN KAŞE BEDELİ ADI ALTINDA ÜCRETLERİ BELLİDİR" "Gelelim belediyemize ait sosyal medyada tetiklenen tartışmalara. 2021 yılından itibaren yaptığımız tüm konserleri ekranda göreceksiniz. İlan edildiği gibi, algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok arkadaşlar. Sanatçıların kaşe bedeli adı altında ücretleri bellidir. Yani, ben bir sanatçının bedelini bilmiyorum diye kimse diyemez. Dolayısıyla tam bir algı operasyonunun içindeyiz. Bir konser için şu kadar para verdi diye maalesef bir algı operasyonuna maruz kalmış bulunuyoruz. Bakın arkadaşlar tabloda sağ tarafında bedelleri var. Yani gençlik parkında, tiyatro salonunda vs konserler için rakamlar var. Yapılan yerleri işaret etmek isterim. Milli günler için yapılan konserler."

"Devam edelim. Kırmızıları özellikle göstermek istiyorum. Yine 27 Ağustos 2021'de BURAY, Koray Avcı, 30 Ağustos Bengü konseri ve Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili program, sağ tarafta ödenen ücretleri görüyorsunuz. Bunların içerisinde tabii ki sanatçıların ücretleri de var. Evet, 29 Ekim 2021, Gençlik Parkı'nda kutlanmış, Gazapizm konserine ödenen rakamları da kenarda görüyorsunuz." REKLAM Cumhuriyet'in 100. yılı. 'Candan Erçetin'e 84 milyon ödendi' diyen müfterilere duyurulur. 8 tane konser var. Teknik bir sefer kuruluyor. 8'i birden orada hizmet alıyor. Toplam 94 milyon lira. Bunu 8'e böleceksiniz. Bir sanatçıya 60 milyon, 100 milyon veriliyor iddialarına karşılık rakamlar burada. Devam edelim, 2024 yılı. Evet, 23 Nisan, Semicenk, Gazapizm ve Ediz. Üç tane sanatçı. Teknik yine 46 bin lira. Burada ses, sahne vs ekipmanlar var. Devam ediyoruz. Bunu yazmamışlar. Burada da Mor ve Ötesi'ne de 70 milyon verildi diye internete yaydılar. 17-18-19'da 3 adet konser, teknik kurulum 48 milyon lira, sanatçılara ve ekiplerine ödenen de 38 milyon lira. 3'e böldüğünüzde konser başına ne düştüğünü göreceksiniz. 30 Ağustos'ta yine Tan Taşçı konserine 41 milyon 950 bin lira ödenmiş kurulumla beraber.

EBRU GÜNDEŞ KONSERİ "Evet. 28-29 Ekim, en fazla problemin yaşandığı. Kiminin sanatçı yüzünden bize saldırdığı.. Çünkü, Türkiye'de sanatçıların birçoğu da insanların istediğine, istemediğine, siyasi görüşüne göre değerlendiriliyor. Ancak, bu konseri aslında ilk defa sözleşmesi yapılıyor, ancak TUSAŞ saldırısı nedeniyle ben iptal ettim. Bu sefer kamuoyundan ısrarlı bir şekilde bir devlet ya da belediye terör karşısında bunu yapamaz, mutlaka bu konser yapılmalı diye çok büyük baskı oldu. Yani, teröre teslim mi oldunuz diye. Bunun üzerine 4 gün sonra, yani o gün biz TUSAŞ saldırısının olduğu gün konser iptal edilmiştir dedik ve iptal ettik. Ve 4 gün hiçbir çalışma yapılmadı. Daha sonra baskılar üzerine devam ettik. Devam edince, sözleşme üzerindeki işlerin tamamı yapılamadı. Sahne, ışık, dekor vs 31 milyon 680 bin lira. Ebru Gündeş ve ekibine ödenen 13 milyon 250 bin lira. Bunun içerisinde, Ebru Gündeş'in kendi izniyle açıklıyoruz, kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber, makyözü vs dahil ödenen para 4 milyon 750 bin lira arkadaşlar. Bunun içinde de Ebru Gündeş, kaşe bedelini almıştır. Yani, kalkıp da bir sanatçıya şu kadar ödendi demek tamamen algı operasyonudur. Kurulumda çalışan personel tam 90 kişi. Tek tek bunların sigorta girişlerini, bordrolarını istedim. Ayrıca teknik, ses, ışık ve led ekranda çalışan 56 kişi. Bunların arzu eden olursa tamamının sigorta fişlerini kendilerine gösterebiliriz. Bunların yemesi, içmesi, konaklaması dahildir. 12 TIR şehir dışından, 8 TIR da Ankara'dan olmak üzere toplam 20 TIR malzemeyle kurulum yapılmıştır. Bunların da sevk irsaliyelerini bizzat kendim inceledim. Toplam kurulum ve sökümde günlük çalışan 146 kişi. "

"BÖYLE BİR SAHNE İLK DEFA KURULDU" "Şimdi, değerli Ankaralılar, Cumhuriyetin 101. yılı kutlaması için Türkiye'nin en büyük sahnesini kurduk. Bunu milli bayramların en yüksek standartlarda kutlanması amacıyla yaptık. Sıradan bir konser yapmak istemedik. Hep Gençlik Parkı ve Atatürk Orman Çiftliği olmasının nedeni de bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün içinde gezdiği yürüdüğü ve AOÇ'nin bize emanet ettiği bir yer olmasıydı. Sıradan yerler değildi. Bu şükran duygusu ortaklığını yaşamak için büyük ekran kuruldu. Böyle bir ekran, böyle bir sahne yok. Böyle bir sahne ilk defa kuruldu.

Mor ve Ötesi konseri. Bunu daha detaylı vermek istedik. Niye? Mor ve Ötesi'ne 70 milyon verildi diye internette yazılar çıktı. Candan Erçetin konserinde 8 tane sanatçı var. Onlara verilen ücret 80 milyon değil, hepsine verilen 94 milyondur. Hep iki firma işi alıyor diyorlar. Tek tek incelettim. Tam 904 tane konser ve etkinlik yapmışız. İddia edilen firmalara yaptığımız ödemeler, toplam bütçenin yüzde 39'una denk geliyor. 6 tane firmaya teftiş kurulunun teklif verdiğini belirtmiştim. Bu çapta bir sahne yapmak tabi kolay değil. Sadece 1 firma yanıt vermiş. Verdiği teklif sahne kurulumu için 56 milyon lira."