Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da aralarında olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. İşte yasa dışı bahis soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen ve gözaltına alınan o isimler...
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.
Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında; şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam, Batuhan Keskin, Aydoğan Duru, Esma Sözen ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ, İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI
Adliyeye sevk edilen 16 şüphelinin ifade işlemleri de başladı. İfade işlemleri için 5 savcı görevlendirildi.
ERBİL'İN ADLİYEYE SEVK EDİLDİĞİ ANLAR
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın adliyeye sevk edildiği ve adliyedeki anları kamerayla görüntülendi.
ESKİ FUTBOLCU BATUHAN KARADENİZ HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Karadeniz, yurtdışında olduğu için yakalanamadı. Batuhan Karadeniz yurda girdiğinde gözaltına alınacak.
Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
GÖZALTINA ALINAN SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ KİMLER?
Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:
Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Batuhan Karadeniz, Batuhan Keskin, Aydoğan Duru, İbrahim Yılmaz, Esma Sözen, Sefa Caner Sarıçam, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Aleksander Mensikof gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıyor.
İBRAHİM YILMAZ SOKAKTA PARA DAĞITTIĞI PAYLAŞIMLARI İLE BİLİNİYOR
İbrahim Yılmaz, sokakta para dağıttığı paylaşımları ile biliniyor. Aynı zamanda iş insanı da olduğunu belirten Yılmaz'ın YouTube'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Yılmaz, spor arabası ile çektiği videolar ve takipçilerine hediye ettiği lüks hediyeler ile tanınıyor.
INSTAGRAM'DA 2 MİLYON TAKİPÇİSİ OLAN ZORBEY ERKOÇKAR DA GÖZALTINDA
Instagram'da 2 milyon takipçisi olan ve Galatasaraylı futbolcularla sık sık fotoğraf çektirip hesabında paylaşan Muzaffer Zorbey Erkoçkar da soruşturma kapsamına gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.
Erkoçkar, Galatasaray'da forma giymiş Gomis ve Zaniolo gibi futbolcularla birlikte birçok karesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.