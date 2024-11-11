Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında; şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam, Batuhan Keskin, Aydoğan Duru, Esma Sözen ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın adliyeye sevk edildiği ve adliyedeki anları kamerayla görüntülendi.

Adliyeye sevk edilen 16 şüphelinin ifade işlemleri de başladı. İfade işlemleri için 5 savcı görevlendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Karadeniz, yurtdışında olduğu için yakalanamadı. Batuhan Karadeniz yurda girdiğinde gözaltına alınacak.

İBRAHİM YILMAZ SOKAKTA PARA DAĞITTIĞI PAYLAŞIMLARI İLE BİLİNİYOR

İbrahim Yılmaz, sokakta para dağıttığı paylaşımları ile biliniyor. Aynı zamanda iş insanı da olduğunu belirten Yılmaz'ın YouTube'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Yılmaz, spor arabası ile çektiği videolar ve takipçilerine hediye ettiği lüks hediyeler ile tanınıyor.

REKLAM

.png

INSTAGRAM'DA 2 MİLYON TAKİPÇİSİ OLAN ZORBEY ERKOÇKAR DA GÖZALTINDA

Instagram'da 2 milyon takipçisi olan ve Galatasaraylı futbolcularla sık sık fotoğraf çektirip hesabında paylaşan Muzaffer Zorbey Erkoçkar da soruşturma kapsamına gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

Erkoçkar, Galatasaray'da forma giymiş Gomis ve Zaniolo gibi futbolcularla birlikte birçok karesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.