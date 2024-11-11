Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ haberleri: Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!

        Tekirdağ'da, tüyler ürperten bir olay yaşandı. Muratlı ilçesinde 17 yaşındaki A.Ç., bıçakla annesi 41 yaşındaki Nilay Çoban'ı öldürüp, babası, amcası, yengesi ve dedesini de yaraladı. Nilay Çoban'ın bir okulda müdür olarak görev yaptığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ'da olay, saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

        ÖNCE ANNE VE BABASINI BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre A.Ç. (17), henüz belirlenemeyen nedenle mutfaktan aldığı bıçakla, önce yatak odasında uyuyan annesi Nilay Çoban ile babası Murat Çoban'ı (44) bıçakladı.

        ALT KATTA AMCASINI, YENGESİNİ VE DEDESİNİ BIÇAKLADI

        Ardından aynı binanın alt katındaki daireye inen A.Ç., burada da amcası Gürcan Ç. (42), yengesi Fatma Ç. (39) ve dedesi Celil Ç.'yi (65) de bıçakla yaraladı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairelere giren ekipler, yaralı 5 kişiyi ambulanslarla ildeki hastanelere kaldırdı.

        BABANIN DURUMU DA AĞIR

        Durumu ağır olan anne Nilay Çoban, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altındaki baba Murat Çoban'ın yoğun bakımda bulunduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        KATİL EVLAT GÖZALTINA ALINDI

        Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından anne Nilay Çoban'ın cansız bedeni otopsiye gönderildi.

        Olayın ardından psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen A.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖLEN ANNE OKUL MÜDİRESİYDİ

        Öte yandan, hayatını kaybeden Nilay Çoban’ın, Hasan Orhan İlk ve Ortaokulu Müdürü olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nilay Çoban
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Bu ligin çok üzerinde"
        "Bu ligin çok üzerinde"
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        2 kişi can vermişti! Helin hastaneye gidiyormuş!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        Habertürk Anasayfa