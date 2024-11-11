Tekirdağ'da olay, saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

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ÖNCE ANNE VE BABASINI BIÇAKLADI DHA'da yer alan habere göre A.Ç. (17), henüz belirlenemeyen nedenle mutfaktan aldığı bıçakla, önce yatak odasında uyuyan annesi Nilay Çoban ile babası Murat Çoban'ı (44) bıçakladı.

ALT KATTA AMCASINI, YENGESİNİ VE DEDESİNİ BIÇAKLADI Ardından aynı binanın alt katındaki daireye inen A.Ç., burada da amcası Gürcan Ç. (42), yengesi Fatma Ç. (39) ve dedesi Celil Ç.'yi (65) de bıçakla yaraladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairelere giren ekipler, yaralı 5 kişiyi ambulanslarla ildeki hastanelere kaldırdı.

BABANIN DURUMU DA AĞIR Durumu ağır olan anne Nilay Çoban, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altındaki baba Murat Çoban'ın yoğun bakımda bulunduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

KATİL EVLAT GÖZALTINA ALINDI Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından anne Nilay Çoban'ın cansız bedeni otopsiye gönderildi. Olayın ardından psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen A.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. ÖLEN ANNE OKUL MÜDİRESİYDİ Öte yandan, hayatını kaybeden Nilay Çoban’ın, Hasan Orhan İlk ve Ortaokulu Müdürü olduğu öğrenildi.