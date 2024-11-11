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        Haberler Gündem 3. Sayfa Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi | Son dakika haberleri

        Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kafeye girdi: 4 yaralı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bir kafeye girmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 20:06 Güncelleme: 11.11.2024 - 20:06
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        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin unlu mamuller üreten bir kafeye girmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Kaza, saat 15.00 Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. İbrahim İ. (84) idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil, geri manevra sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde bulunan unlu mamuller üreten kafeye girdi. Kazada kafede bulunan Fikriye Becerikli (85), Yakup Yurtseven (23) ve Cesim Sacak (58) ile otomobil şoförü İbrahim İ. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, İbrahim İ.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Öte yandan, kaza anı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, geri manevra yapan otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak kafeye girmesi yar alıyor.

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