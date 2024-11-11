Çağlar Söyüncü, Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı!
TFF, Fenerbahçe'nin stoperi Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
TFF, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Fenerbahçe'nin dün akşam Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı."
FENERBAHÇE'DEN DE SAKATLIK AÇIKLAMASI GELDİ!
Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı için yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol A Takımızda Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada darbe alan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün
Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağda gerilme (sprain) ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."