Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için tutuklama talebi

Türkiye yeni haftaya aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu yasa dışı bahis operasyonuyla başladı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ile birlikte 16 şüpheli ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ortaç, sevk edildiği mahkeme tarafından hakkında 'ev hapsi' kararı verilerek serbest bırakıldı.

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Son dakika haberine göre, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında; şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam, Batuhan Keskin, Aydoğan Duru, Esma Sözen ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. REKLAM SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL GÖZALTINA ALINDI İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. ERBİL VE ORTAÇ'IN ADLİYEYE SEVK EDİLDİĞİ ANLAR Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın adliyeye sevk edildiği ve adliyedeki anları kamerayla görüntülendi.

MEHMET ALİ ERBİL VE SERDAR ORTAÇ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ Adliyeye götürülen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. SERDAR ORTAÇ: TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLDUM, ÇOK ÜZGÜNÜM Mahkemeye götürülürken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, "Çok üzgünüm. İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" dedi. ESKİ FUTBOLCU BATUHAN KARADENİZ HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI Soruşturma kapsamında eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Ancak Karadeniz, yurtdışında olduğu için yakalanamadı. Batuhan Karadeniz yurda girdiğinde gözaltına alınacak.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM Polisin, aralarında Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürerken eski futbolcudan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Karadeniz Instagram'dan " Çayırda çimde bulan evlensin" notuyla vieolu bir paylaşımda buundu. Düğün görüntülerinin yer aldığı videonun nerede kaydedildiği henüz bilinmiyor. GÖZALTINA ALINAN SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ KİMLER? Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltı kararı verilen isimler şöyle: Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Batuhan Karadeniz, Batuhan Keskin, Aydoğan Duru, İbrahim Yılmaz, Esma Sözen, Sefa Caner Sarıçam, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Aleksander Mensikof gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıyor.

İBRAHİM YILMAZ SOKAKTA PARA DAĞITTIĞI PAYLAŞIMLARI İLE BİLİNİYOR İbrahim Yılmaz, sokakta para dağıttığı paylaşımları ile biliniyor. Aynı zamanda iş insanı da olduğunu belirten Yılmaz'ın YouTube'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Gözaltına alınan İbrahim Yılmaz ve Aleksander Mensikof adliyeye sevk edildi Yılmaz, spor arabası ile çektiği videolar ve takipçilerine hediye ettiği lüks hediyeler ile tanınıyor. REKLAM .png INSTAGRAM'DA 2 MİLYON TAKİPÇİSİ OLAN ZORBEY ERKOÇKAR DA GÖZALTINDA Instagram'da 2 milyon takipçisi olan ve Galatasaraylı futbolcularla sık sık fotoğraf çektirip hesabında paylaşan Muzaffer Zorbey Erkoçkar da soruşturma kapsamına gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Erkoçkar, Galatasaray'da forma giymiş Gomis ve Zaniolo gibi futbolcularla birlikte birçok karesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

SERDAR ORTAÇ EV HAPSİ ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA BERBEST Gözaltına alınan Serdar Ortaç, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı. "ALLAH BENİ AFFETSİN" Serbest bırakılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, Malta adasında restoran açılışına katılmak için gittiğini ve orada oyuna geldiğini söyledi. Ortaç şöyle konuştu: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Çok pişmanım. Yani topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Bu kumar belası hala başıma işler açıyor, nasıl bir illetse... Herkesten özür diliyorum. Eğer millete hakikaten kötü örnek olduysam, Allah kahretsin yani. Bir şey diyemiyorum, ama işte bak evimi, barkımı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlığımı aldı, bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete nasıl anlatacağız bu işi bilemiyorum. Bilinçsizce oldu beni otel açılışına davet ettiler Malta adasına. Restoran açılışı diye orada katakulleye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik yani. Bir diyemezsin gurbette. Malta'da kaldık. Hatta maç açıktı, bana 'Serdar Bey skor nedir' diye soruyor. Ben üst, alt ne olur, bunlardan anlamam. Pişmanım üzgünüm. Yani herkes kumarbaz olmuş. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız herkesin başına böyle şeyler gelecek. Kontrol olacakmışım. İnşallah konserleri etkilemez. Mehmet Ali Erbil de benimleydi Malta'da. Onun da bilgisi yokken herşey oldu. Onun suçu yok. Ama hukuk onlar daha iyi bilir.

M.ALİ ERBİL DE EV HAPSİ ŞEKLİNDE ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil de Serdar Ortaç gibi ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. YASA DIŞI BAHİS CEZASI NE KADAR? Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından yasa dışı bahis cezaları da merak konusu oldu. Oluşan suç sebebiyle verilecek yasa dışı bahis suçları ve cezaları şu şekilde: İllegal bahis veya şans oyunları oynatanlar ya da oynanması amacıyla yer veya imkan sağlayanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

Ülke dışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarının internet ya da bir başka yolla erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına olanak tanıyanlar hakkında 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Kaçak bahis ya da şans oyunlarıyla ilişkili olarak para aktarımını aracılık eden kişiler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir. Kişileri İllegal (kaçak) bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur.