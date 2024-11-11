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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı"nda konuştu. İsrail'e silah ambargosu uygulanması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail, insani yardımların dahi Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor, sevk edilen yardım malzemelerini aylardır Mısır'da bekletiyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 15:13 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:56
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı"nda konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        "İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlarda bugüne kadar yüzde 70'i çocuk ve kadın 50 bin Filistinli şehit oldu. Netanyahu hükümetine Filistin topraklarını işgalinin maliyeti olduğunu hissettirecek somut ve gerçekçi tüm önerileri hayata geçirmeye hazırız.

        "İSRAİL YARDIM MALZEMELERİNİ MISIR'DA BEKLETİYOR"

        İsrail, insani yardımların dahi Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor, sevk edilen yardım malzemelerini aylardır Mısır'da bekletiyor. Bir avuç Batılı ülke İsrail'e her türlü desteği verirken, Müslüman ülkelerin tepki göstermekte yetersiz kalması durumun bu noktaya gelmesine yol açmıştır. İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek.

        "İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU SON DERECE ÖNEMLİ"

        İsrail'e silah ambargosu son derece önemli. Güney Afrika tarafından İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı nezdinde açılan davaya azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz

        Bu şartlar altında daha fazla ülkenin Filistin devletinin tanımasını teşvik etmeliyiz. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanıdı. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Filistin meselesinde tek yürek olduğunu göstermeliyiz."

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