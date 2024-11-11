Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı | Son dakika haberleri

Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı | Son dakika haberleri

Türkiye yeni haftaya aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu yasa dışı bahis operasyonuyla başladı.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı Haberi Görüntüle

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ile sosyal medya fenomenleri Batuhan Keskin, Aydoğan Duru, İbrahim Yılmaz, Esma Sözen, Sefa Caner Sarıçam, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve Aleksander Mensikof'un da bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen eski futbolcu Batuhan Karadeniz ile 4 kişinin yurt dışında olduğu diğer 2'sinin ise aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. REKLAM GÖZALTINA ALINAN VE HAKLARINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER İşte operasyonda gözaltı kararı verilen ve gözaltına alınan sosyal medya fenomenlerinin isimleri; İBRAHİM YILMAZ KİMDİR? Fenomen İbrahim Yılmaz'ın Instagram'da 19 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Yılmaz'ın YouTube hesabında ise 2,67 milyon abonesi var. Aslen Çorumlu olan Yılmaz, "Beni takip ediyor musun?" konseptli videolarıyla sosyal medyada belli bir popülerliğe ulaştı. Kendisini takip edenlere para da dağıttığı paylaşımlarıyla öne çıkan İbrahim Yılmaz, sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri oldu. Fenomen İbrahim Yılmaz, sosyal medyada "Beni takip edin, ödül kazanın" şeklinde video paylaşımlarıyla biliniyor. 2010 yılında kendi güvenlik şirketini kuran Yılmaz, 2015 yılında Türkiye'nin en büyük şirketleri arasına adını yazdırdı. Yılmaz 2018 yılında, Forbes dergisi tarafından Türkiye'nin en başarılı 30 yaş altı iş insanları listesine girdi.

Türkiye’de güvenlik sektöründe faaliyet gösteren ve sosyal medyada çektiği videolarla tanınan İbrahim Yılmaz, Armed Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor. .png MUZAFFER ZORBEY ERKOÇKAR KİMDİR? Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Muzaffer Zorbey Erkoçkar da var. Instagram'da 2 milyon takipçisi olan ve Galatasaraylı futbolcularla sık sık fotoğraf çektirip hesabında paylaşan Zorbey Erkoçkar, daha önce sarı kırmızılı takımda Gomis ve Zaniolo gibi futbolcularla fotoğrafları dikkat çekmişti. Muzaffer Zorbey Erkoçkar kendisini iş insanı olarak tanıtıyor. Vipmen Lion Star's takımının kurucu başkanı olan Erkoçkar, önceki yıllarda medyada 'Ünlü iş adamı Zorbey Erkoçkar başarıya doymuyor' başlıklı haberlerle gündeme geldi. Söz konusu haberlere göre Erkoçkar 2019 yılında en iyi çıkış yapan iş insanı listesinin başında olduğu iddia edildi. Evli ve bir çocuk babası Erkoçkar'ın İstanbul Yeşilköy’de bir kafesi de bulunuyor.

ESKİ FUTBOLCU BATUHAN KARADENİZ KİMDİR? Soruşturma kapsamında eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Yurt dışında olduğu için yakalanamayan Batuhan Karadeniz'in yurda girdiğinde gözaltına alınacağı öğrenildi. Kariyerine yorumcu olarak devam eden eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Türk futbolunun özel yeteneklerinden biri olarak görülmüştü, ancak beklentileri karşılayamadı ve kamuoyu tarafından yeteneğine ihanet eden futbolculardan biri olarak nitelendirildi. Birçok kulüpte forma giyen Karadeniz daha önce de "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu'na şiddet iddialarıyla gündeme gelmişti.

ALEXANDER MENSHİKOV KİMDİR? Operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Alexander Menshikov. Alexander Menshikov, YouTube'de yayınladığı içeriklerle 2 milyondan fazla takipçiye erişen bir içerik üreticisi. TikTok ve Instagram'da da milyonlarca takipçisi olan Alexander Menshikov içerikleriyle tartışmalara neden olan genç bir yayıncı. Gözaltına alınan Aydoğan Duru. Gözaltına alınan Batuhan Keskin.