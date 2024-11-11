Yine kasım yine hüzün!
Süper Lig'de Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü. Siyah-beyazlılar, son 3 maçından sadece 1 puan alırken bu sezon toplamda 12 puanlık kayıp yaşadı.
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Beşiktaş, Başakşehir ile golsüz berabere kalarak lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü.
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Siyah-beyazlılar, son 3 maçından sadece 1 puan alırken bu sezon toplamda 12 puanlık kayıp yaşadı.
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Beşiktaş bu sonuçla 11 maç sonunda 21 puan toplayarak lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü.
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Beşiktaş, haftayı 5. sırada kapatırken kasım ayına yine kötü bir giriş yaptı.
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Beşiktaş geçen sezon 11 maç sonunda 19 puan toplarken 31 puanlı lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde 6. sırada yer almıştı.
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Beşiktaş yine aynı dönemde zirvenin uzağında kalırken milli aranın ardından seri yakalayarak farkı azaltmayı hedefliyor.
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