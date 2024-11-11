Marmaray'da kavga

Kadıköy'de Marmaray istasyonunda tartıştığı yolcuyu bacağından vuran güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Görevli daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA'da yer alan habere göre Bostancı'daki Marmaray istasyonunda turnikelerin olduğu alanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile yolcu A.A. arasında tartışma yaşandı.

BACAĞINDAN VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, silahla A.A'yı bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik görevlisi M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Görevli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ Güvenlik kamerası görüntülerinde de olayda sözlü tartışmanın bir süre sonra arbedeye dönüştüğü görülüyor. Güvenlik görevlisinin bir süre direndiği kişiyi daha sonra bacağından vurduğu görüntülere yansıyor. Güvenlik görevlisi bir süre sonra ise görüntülerde yer almazken yaralanan kişiye yolcuların yardım ettiği görülüyor.