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        Haberler Dünya Almanya'da Başbakan Scholz, koalisyon hükümetini bir arada tutmak için mücadele ettiğini söyledi | Dış Haberler

        Almanya'da Başbakan Scholz, koalisyon hükümetini bir arada tutmak için mücadele ettiğini söyledi

        Almanya Başbakanı Scholz, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan ancak FDP'nin ayrılmasıyla dağılan koalisyon hükümetine ilişkin konuştu. Scholz, "Üç partili yapıyı bir arada tutmak için sonuna kadar mücadele ettim ancak bu mümkün olmadı." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 09:55 Güncelleme: 11.11.2024 - 09:55
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        Almanya'da hükümet krizi: "Sonuna kadar mücadele ettim"
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        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan ancak FDP'nin ayrılmasıyla dağılan koalisyon hükümetini bir arada tutmak için sonuna kadar mücadele verdiğini kaydetti.

        Olaf Scholz, FDP'nin koalisyon hükümetinden ayrılmasının ardından ARD televizyonunda katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, koalisyonunun dağılmasına kasıtlı olarak neden olduğu suçlamasını reddederek, "Üç partili yapıyı bir arada tutmak için sonuna kadar mücadele ettim ancak bu mümkün olmadı. İşbirliği ve uzlaşma sağlamak için tekrarlanan çabalarım olmasaydı, hükümet bu kadar uzun süre dayanamazdı. Hatta kurulamazdı bile" dedi.

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        Scholz, FDP'nin koalisyondan ayrılmasının ardından 15 Ocak 2025'te mecliste güven oylamasına gideceğini açıklamasına rağmen muhalefetin bu konudaki baskılarının hatırlatılması üzerine, "Herkes aynı fikirdeyse Noel'den önce güven oylaması çağrısı yapmak benim için hiç de sorun değil” diyerek güven oylamasının aralık ayında da yapılabileceği sinyalini verdi.

        Başbakan'ın mecliste güven oylamasına gitmesi

        Almanya’da başbakanın mecliste güvenoyu istemesi ve Federal Meclis’i feshetme konusu Anayasa'nın 68'inci maddesinde düzenleniyor.

        Buna göre, başbakan, güvenoyu isteyeceğine ilişkin önergeyi verdikten 48 saat sonra Federal Meclis’te güven oylaması yapılır. Söz konusu önerge, meclisin çoğunluğu tarafından kabul edilmezse cumhurbaşkanı, başbakanın önerisiyle 21 gün içinde meclisi fesheder.

        Scholz, güven oyu alamaması durumunda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den seçime gitmesini isteyecek ve bu sürecin ardından Almanya'da 60 gün içinde seçime gidilebilecek.

        Ancak Başbakan güvenoyu alırsa görevine 28 Eylül'deki genel seçimlere kadar devam edecek.

        Federal Meclis şayet Scholz'a güven oyu vermez ve meclisten başka bir milletvekilini başbakan seçmesi durumunda ise cumhurbaşkanı meclisi feshetme yetkisini kaybeder.

        En son 2005’te dönemin Başbakanı Gerhard Schröder erken seçimin yolunu açmak için meclisten güvenoyu istemiş ve oylamada çoğunluğu alamayınca seçime gidilmişti.

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