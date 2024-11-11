Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig’in 12. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
Kasımpaşa- Kaysersispor
VAR: Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Sen benim verdiğim açıyı ver buradan.
Hakem: Topla oynamıyor mu ya Ali dur bir bakayım.
AVAR: Yazayım mı potansiyel penaltı diye?
VAR: Bak burada temas noktasını gösteriyorum sana. Şimdi normal oynatacağım. Top sahanın içinde
Hakem: Topla kimin oynadığını gösterir misin bana hocam
VAR: Başka bir açıdan onu da göstereyim.
VAR: Yaklaştırayım mı.
Hakem: Topla sarı hücum oyuncusu oynuyor. Savunma oyuncusu late tackle yapıyor. Penaltı vereceğim. Kart vermiyorum.
Galatasaray - Samsunspor: Samsunspor'un kazandığı penaltı
VAR: Umut hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
Halil Umut Meler: Tamam. Göster, oynat abicim. İki elle görüyorum itmeyi, 25 numara. Başka açın var mı? En son 6 numara oyuncunun üzerine gidiyor. İki elle itme var, 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde.
VAR: Doğrudur.
Halil Umut Meler: Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna.
Fenerbahçe - Sivassspor: Fenerbahçe'nin ilk golü
VAR: "Kadir, potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum."
Kadir Sağlam: "Gol öncesi mi?
VAR: "Evet. Kornerden gelen top oyuncunun eline düşüyor. Bu oyuncunun eliyle oynadığı an."
Kadir Sağlam: "Normal gösterir misin bir? Normal göster. Abi oyuncu yere düşerken... Başka açı var mı?"
VAR: "Diğer açıların tamamı kapalı. Bunun APP'de olduğunu görmek ister misin?"
Kadir Sağlam: "Bir saniye inceliyorum hala. Sarper ben kararımda kalacağım, bana göre bu el değil. Golü veriyorum."
VAR: "Golü veriyorsun, el değil. Tamam."
Fenerbahçe - Sivasspor: Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı
VAR: "Kadir hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Sana kalecinin topla oynamadığını ve kalecinin oyuncuya müdahalesini göstereceğim."
Kadir Sağlam: "Evet izliyorum. Elleriyle rakibinin kaval kemiğine..."
VAR: "Bir de pilottan gösteriyorum."
Kadir Sağlam: "Penaltı, bariz gol şansı ama top için mücadele olduğu için sarı kart gösteriyorum kaleciye."
VAR: "Doğrudur."