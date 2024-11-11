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        Haberler Magazin Samet Akaydın ve Hazal Çağlar'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Samet Akaydın ile Hazal Çağlar'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı

        Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Samet Akaydın ile ünlü oyuncu Hazal Çağlar'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 19:38 Güncelleme: 11.11.2024 - 19:42
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          2023 - 2024 sezonunda Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos'a kiralanan, bu sezon Fenerbahçe'ye dönen Samet Akaydın, pazar günü oynanan Sivasspor maçında sarı - lacivert formayla ilk gol sevincini yaşadı.

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          A Milli takımın aday kadrosunda da yer alan Samet Akaydın'ın ünlü oyuncu Hazal Çağlar ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

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          Hazal Çağlar, 22 Ekim'deki paylaşımına, Samet Akaydın'ın adını yazarak kırmızı kalp emojisi ekledi.

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          Samet Akaydın'ın 22 Ekim'deki bu paylaşıma, Sivasspor maçı sonrasında kırmızı kalple karşılık vermesiyle Hazal Çağlar ile aşk yaşadığı gözler önüne serildi.

          Fotoğraflar: Instagram

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