Samet Akaydın ile Hazal Çağlar'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Samet Akaydın ile ünlü oyuncu Hazal Çağlar'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı
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2023 - 2024 sezonunda Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos'a kiralanan, bu sezon Fenerbahçe'ye dönen Samet Akaydın, pazar günü oynanan Sivasspor maçında sarı - lacivert formayla ilk gol sevincini yaşadı.
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A Milli takımın aday kadrosunda da yer alan Samet Akaydın'ın ünlü oyuncu Hazal Çağlar ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
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Hazal Çağlar, 22 Ekim'deki paylaşımına, Samet Akaydın'ın adını yazarak kırmızı kalp emojisi ekledi.
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Samet Akaydın'ın 22 Ekim'deki bu paylaşıma, Sivasspor maçı sonrasında kırmızı kalple karşılık vermesiyle Hazal Çağlar ile aşk yaşadığı gözler önüne serildi.
Fotoğraflar: Instagram