Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, gol yollarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip 11 lig maçında 32 kez fileleri havalandırırken, en skorer ikinci sezonunu geçiriyor.
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Galatasaray, bu sezon hücum performansıyla ön plana çıkıyor.
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Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürüyor.
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Tüm kulvarlarda 18 resmi maça çıkan Galatasaray, bu süreçte 46 kez fileleri havalandırdı.
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Sarı kırmızılılar, ligde 32 golle en çok gol takım konumunda bulunuyor.
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UEFA Avrupa Ligi'nde 12 kez fileleri sarsan Okan Buruk'un ekibi, 13 gollü Ajax'ın arkasında yer alıyor.
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Galatasaray, bu sezon en iyi lig başlangıçlarından birine imza attı.
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11 maçta 32 kez gol sevinci yaşayan sarı kırmızılı ekip, ligde bu alanda en yüksek ikinci sayısına ulaştı.
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Galatasaray daha önce 1998 - 1999 sezonunda aynı süreçte 35 gol atmıştı.
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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de hücumdaki etkili oyunuyla takımını zirveye tutmaya devam ediyor.
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Nijeryalı futbolcu, bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı toplam 9 karşılaşmada 8 gol, 3 asist üretmeyi başardı.
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6 lig maçında 6 kez fileleri havalandıran Osimhen, 2 de asist yaptı.
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25 yaşındaki oyuncu, Türkiye Ligi'nde ilk 6 maçında da skor katkısı veren ilk futbolcu oldu.
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