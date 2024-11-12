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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı - 12 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ile Hakkari ve Van çevreleri yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 07:26 Güncelleme: 12.11.2024 - 07:26
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        2 bölge için yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 17°

        Ankara

        Güneşli 17°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 19°

        Antalya

        Güneşli 23°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 17°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 17°

        Adana

        Parçalı bulutlu 25°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 19°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 20°

        Ağrı

        Güneşli 11°

        Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

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        ADANA °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MERSİN °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANKIRI °C, 19°C

        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        BOLU °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

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        ZONGULDAK °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TOKAT °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        SİİRT °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

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