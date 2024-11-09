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        Haberler Sağlık Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor | Sağlık Haberleri

        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor

        Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin önde gelen yenidoğan yoğun bakım uzmanlarından oluşturulan denetim ve bilimsel değerlendirme komisyonu, özel ve kamu hastanelerindeki tüm yenidoğan yoğun bakımların işleyişlerini baştan sona yeniden değerlendirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 09:52 Güncelleme: 09.11.2024 - 09:52
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        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
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        Bakanlık, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturma sürecinde toplam 10 özel hastanenin ruhsatını iptal ederken, Türkiye genelinde özel ve kamu hastanelerindeki denetimlerin artırılması, sistemdeki sıkıntıların tespit edilip sil baştan düzenlenmesi için de harekete geçti.

        Bu kapsamda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla geçen haftalarda "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu" kuruldu.

        Komisyon, Türkiye'nin önde gelen 13 yenidoğan yoğun bakım uzmanından oluşuyor. Tamamı profesör olan komisyon üyeleri, özel ve kamudaki tüm hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarına yönelik işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek.

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        YENİ REHBER HAZIRLANACAK

        Bakan Memişoğlu'yla dün bir araya gelen komisyon üyeleri, ülke genelinde yenidoğan yoğun bakım sistemindeki işleyişi inceleyecek ve denetim faaliyetlerinden elde edilen sonuçlarla birlikte sistemdeki aksaklıkların neler olduğunu tespit edecek.

        Bu kapsamda, komisyon tarafından yenidoğan yoğun bakımlara ilişkin yeni bir bilimsel rehber de hazırlanacak. Bu çerçevede, özel hastanelere yönelik yeni yapısal reformların da gündeme gelmesi bekleniyor.

        Komisyon üyelerinin çalışmaları ve önerileriyle sağlık sektöründeki kontrol mekanizmalarının daha etkili hale getirilmesi amaçlanıyor.

        "ACİL" VE "YETİŞKİN YOĞUN BAKIM" ALANINDA KOMİSYONLAR DA KURULACAK

        Bakanlık, Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'nun ardından uzman hekim ve akademisyenlerin yer alacağı, farklı branşlarda da komisyonlar oluşturacak.

        Bu kapsamda ilk olarak özel ve kamu hastaneleri ve tıp merkezlerindeki acil servisler ile yetişkin yoğun bakımlara yönelik denetim ve değerlendirme bilimsel komisyonları kurulacak.

        Ardından ihtiyaçlar doğrultusunda farklı branşlarda da komisyonlar hayata geçirilecek.

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