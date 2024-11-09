Jonas Svensson göz dolduruyor!
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynadığı Malmö maçına damga vuran Jonas Svensson bu sezonki performansıyla da alkış alıyor.
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2-1 kazanılan Malmö maçında Ernest Muçi'ye yaptığı asistle kilidi açan Jonas Svensson, 7 top çalma, 12 kazanılan ikili mücadele ve 3 pas arasıyla bu istatistiklerde de takımının en iyisi oldu.
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Bu sezon 15 resmi maçta 15 kez 11'de başlayan Jonas Svensson, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da değişmezlerinden oldu.
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Norveçli sağ bek sadece Kayserispor maçını hastalığı nedeniyle kaçırırken Kasımpaşa maçında ise yedek soyundu ve oyuna girmedi.
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Türkiye'deki 4. sezonunu geçiren Svensson, en çok gol katkısı verdiği geçen sezonu da şimdiden yakalamış oldu.
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Geçen sezon Adana Demirspor'da 1 gol ve 3 asist üreten Svensson, devre arasında Beşiktaş'a transfer olmuştu.
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Svensson, Beşiktaş'ta da şimdiden 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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Svensson, Adana Demirspor'daki ilk sezonunda 2 asist, 2. sezonunda da ise 3 asist yaparken gol bulamamıştı.
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BEŞİKTAŞ'IN DAHA ÖNCE DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Milot Rashica ile iyi bir ikili oluşturan Svensson, Adana Demirspor'a gelmeden önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.
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2021'de AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona eren Svensson için siyah-beyazlı yönetim girişimlerde bulunsa da Norveçli futbolcu, Adana Demirspor'un yolunu tutmuştu.
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Svensson, Norveç Milli Takımı'nın formasını da 23 kez terletirken 1 gol kaydetti.
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