Donald Trump kazanırsa ülkeyi terk edeceğini söyleyen ünlüler şimdi ne yapacak?
Dikkatler, Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi halinde ABD'yi terk edeceğini söyleyen ünlülere çevrildi. Kral Charles, taciz suçlamasıyla gözden düşen kardeşi Prens Andrew'u parayla cezalandırdı. Seks ticareti tutuklusu Rapçi Diddy, elindeki sembolik şehir anahtarlarını tek tek kaybediyor. İşte daha fazlasıyla haftanın renkli haberleri...
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Anketlere bakınca başa baş gideceği söylenen ABD başkanlık seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump'ın Kamala Harris karşısında 5 milyon oy fark atarak zafer kazanmasıyla sonuçlandı.
Yarışın başa baş geçeceğini düşünen pek çok ABD vatandaşı gibi ünlü bazı Hollywood yıldızları da seçim öncesinde Donald Trump'ın kazanma ihtimaline dair 'büyük' yorumlarda bulundu.
Donald Trump'ı onaylamadığını ve seçilmesini kesinlikle istemediğini açık yüreklilikle belli eden Sharon Stone, Cher ve Barbra Streisand gibi bazı isimler, Trump'ın seçilmesi halinde ABD'yi terk edeceklerini açıkladılar.
Sharon Stone, temmuz ayında verdiği röportajda; "Kesinlikle İtalya'da bir ev almayı düşünüyorum. Bunun şu anda akıllıca bir plan olduğunu düşünüyorum. Hayatımda ilk kez birinin nefret ve baskı platformunda göreve aday olduğunu görüyorum" dedi.
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"BİR SONRAKİ UÇAKTA GÖRÜŞÜRÜZ"
Cher ise 2023'te Guardian'a verdiği röportajda, Donald Trump'ın bir önceki başkanlık deneyimine atıfta bulunarak, "Geçen sefer neredeyse ülser oluyordum. Yine gelirse bu sefer ülkeyi terk edeceğim" ifadesini kullandı.
Barbra Streisand, Stephen Colbert'in programında iddialı konuştu. "Trump başkan olursa bu ülkede yaşayamayacağını" söyledi ve muhtemelen İngiltere'ye taşınacağını açıkladı.
Ünlü şarkıcı Bruce Springsteen, "Trump yeniden seçilirse ve tesadüfen seçilmesi gerekiyorsa, bir sonraki uçakta görüşürüz" diye ülkeyi terk etme sözü verdi.
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"NE ZAMAN TERK EDİYORSUN TAYLOR?"
Kamala Harris'in en büyük destekçilerinden biri, geniş hayran kitlesine sahip olan Taylor Swift'ti. Ünlü şarkıcı, "Kaosla değil de sükunetle yönetilirsek bu ülkede çok daha fazla şey başarabileceğimize inanıyorum" sözleriyle Kamala Harris'e oy istedi. Her ne kadar çağırısında Donald Trump'ın kazanması halinde ABD'yi terk edeceği şeklinde bir meydan okumada bulunmasa da Trump'ın erken seçim zaferini ilan etmesinin hemen ardından sosyal medyanın gündeminde Taylor Swift vardı.
Ünlü şarkıcının, bu seçim sonucuna göre ülkeyi terk edeceğini açıkladığı iddiası hızla sosyal medyada yayıldı ve "Ülkeyi terk edecek misin Taylor Swift?" yorumları yağdı.
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"SADECE ŞAKAYDI"
Sadece bu seçimde değil, geçmiş dönemde de "Ülkeyi terk edeceğim" meydan okumaları yapılmıştı. 2016'da Trump'ın kazandığı ilk seçimde Whoopi Goldberg, Miley Cyrus, Amy Schumer, George Lopez gibi ünlü isimler, onun başkan seçilmesi halinde hayatlarını artık ABD'de sürdüremeyeceklerini söylemişti.
Donald Trump'ın ilk adaylığı sırasında Miley Cyrus, Instagram'da şunları yazmıştı: Kalbim 100 bin parçaya bölündü. Eğer Donald Trump başkanım olursa taşınıyorum! Kastetmediğim şeyleri söylemem!
Miley Cyrus daha sonra X platformu üzerinden, Donald Trump'ı başkan olarak kabul ettiğini ve ondan insanlara sevgiyle davranmasını isteyen duygusal bir video yayınlamıştı.
Amy Schumer, İspanyolca öğrenmesi gerektiğini, çünkü Donald Trump'ın kazanması halinde İspanya'ya ya da başka bir ülkeye taşınacağını söylemiş ve "Trump'ın kazanması benim anlayışımın ötesinde. Bu çok çılgınca" demişti.
Amy Schumer, daha sonra 2016 seçim sonuçlarına ilişkin hayal kırıklığını dile getirirken sözlerinin sadece "şaka amaçlı söylendiğini" belirtmişti.
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BÖYLE OLUR KRALLARIN İNTİKAMI
İngiliz kraliyet ailesi cephesinden haftanın en büyük haberi, Kral Charles'ın, kardeşi Prens Andrew ile mali bağlarını kesmesiydi.
2022'de Virginia Guiffre adlı kadın, henüz 17 yaşındayken pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in fuhuş adasında Prens Andrew'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla Prens Andrew'a ABD'de dava açmış, Prens Andrew iddiaları defalarca reddetmişti. Andrew, davada uzlaşma yoluna gitmiş, Giuffre'ye para ödemişti.
Dava döneminde Kraliçe Elizabeth, oğlunun askeri ünvanlarını elinden almıştı. Ama hâlâ kraliyetin kasasından geçinmeye devam ediyordu.
Ancak Kral Charles hakkında yeni bir kitap yazan Robert Hardman, Charles'ın, kraliyet finans direktörüne, Prens Andrew'un yıllık 1 milyon sterlinlik kişisel harçlığını ve ayrıca güvenlik masraflarını kesmesi talimatı verdiğini açıkladı.
Yazar, Prens Andrew'un, ağabeyinden gelen, Windsor'daki Kraliyet Locası'ndan çok daha küçük bir yere taşınma teklifini kabul etmemesi nedeniyle, Charles'ın kraliyet ödeneğini kesme kararı aldığını belirtti.
Charles, bu talebi yapalı çok olmuştu ama Andrew, ağabeyinin sözünü dinlememeyi seçti ve sonunda Kral'ın intikamının hedefi oldu.
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ŞEHİR ANAHTARLARINI TEK TEK KAYBEDİYOR
Seks ticareti suçlaması nedeniyle tutuklu bulunan dünyaca ünlü Rapçi Sean 'Diddy' Combs, artık iyiden iyiye gözden düşmüş durumda. Daha önce başarılarından dolayı verilen sembolik şehir anahtarları tek tek elinden alınıyor.
New York'un ardından şimdi de Miami Beach'in anahtarını iade etmek zorunda kaldı.
2015'te eski Belediye Başkanı Philip Levine, Revolt Müzik Konferansı sırasında şehrin sembolik anahtarını Combs'a takdim etmişti. O zamanlar müzikal yetenekleri ve Miami Beach'te Revolt Müzik Konferansı'nın kurulmasındaki katkısı nedeniyle ünlü şarkıcıya anahtar verilmişti.
Birkaç ay önce Combs'tan New York'un da anahtarını şehre iade etmesi istenmiş, Belediye Başkanı Eric Adams'ın iade talebini içeren mektubu sonrası Combs, New York'un sembolik anahtarını geri vermişti.
Adams, ünlü şarkıcının mayıs ayında otel güvenlik kameralarında eski kız arkadaşı Cassie Ventura'yı dövdüğünü gösteren bir videonun ortaya çıkması ve bununla ilgili tartışmalar sonrası anahtarın geri alınmasını istemişti.
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'BARBIE'NİN BEBEĞİ
Başrolünde yer aldığı 'Barbie' filmiyle dünya çapında gişe rekorları kıran Margot Robbie, anne oldu. Bebeğini 17 Ekim'de dünyaya getirse de doğum haberi bu hafta alındı.
Bir oğlu olduğu öğrenilen Avustralyalı oyuncu, hafta ortasında minik bebeği, yapımcı eşi Tom Ackerley ve kayınvalidesiyle California'da yürüyüş yaparken görüntülendi.
2016'daki düğününü, özel hayatını ve hamilelik sürecini karnı belirginleşene kadar gizli tutmayı tercih eden Margot Robbie, bebeğiyle ilgili şimdiye dek bir açıklama yapmadı. Ama ilk fotoğraflarından anladığımız şu: Annelik ona çok yakışmış!