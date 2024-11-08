Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nde "Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: "Adaletten kültürel kodlara ailelerin güçlendirilmesine kadar pek çok meseleyi burada hep birlikte ele aldık. Çok sayıda karar teklif ve tavsiye gündeme getirildi. Yol gösterici olan bu müktesebattan biz de istifade ettik ve ediyoruz. Zirvenin kadınların yanı sıra tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Uzmanları ve konuşmacıları canı gönülden tebrik ediyorum.

"DİJİTAL KÜLTÜR İNSAN HAYATINI ALTÜST EDİYOR"

Tarih bize dünyamızın genel anlamda her yüzyılda bir kabuk değiştirdiğini yeni bir safhaya geçtiğini gösteriyor. Teknoloji kolay ve hızlı iletişim kadar doyumsuzluk da üretmekte ve yeni üretim araçlarını hayatımıza sokmaktadır. Yalan ile gerçeğin yer değiştirdiği dijital kültürün insanın hayatını altüst ettiği bir dönemde yaşıyoruz. İnsanın biricikliğinin örselendiğini görüyoruz. İnsanın geleceği hakkında endişe etmekten kendimizi alamıyoruz. Tüm bu değişim, beklentilerin değişmesine yol açıyor.

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"YAPAY ZEKA KONUSUNDA ADIM ATILMALI"

Dijital hegemonya giderek artıyor. Teknolojinin, özellikle yapay zekanın adaletsizlikleri derinleştiren yönü kimi zaman göz ardı ediliyor. Yapay zekanın mağdurları arasında ilk sırada kadınlar var. Kadınlar yapay zekanın eşitsizlikleri artıran çirkin yüzüne çok fazla maruz kalmaktadır. Kadının metalaştırıldığı adının olmadığı, kadının üretimden, akademiden dışlandığı sistem adaletsizliktir. Kadınları dışlayan, kadınlara adaletsizlik yapan bir teknolojinin insanlığa hayrının dokunması mümkün değildir.