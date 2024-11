The Row: Sessiz Lüks dendiğinde akla gelen ilk marka The Row. Çocuk oyuncular Mary-Kate ve Ashley Olsen tarafından 2006 yılında kurulan marka, modaya olan sade ve trend karşıtı yaklaşımıyla ün kazandı, her ne kadar birçok trendi başlatmış ve sayısız markaya ilham vermiş olsa da. Kaşmir kazaklardan deri sandaletlere ve klasik yün paltolara kadar The Row'un ürettiği her parça en kaliteli malzemeden, en iyi standartlarda üretiliyor.